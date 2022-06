“Asesinato de periodistas deja a México como un país de salvajes”, advierten especialistas

El periodista Antonio de la Cruz, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se convirtió este miércoles en el décimo segundo comunicador asesinado en México, uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión y que se encamina a que 2022 sea el año más mortífero para el gremio.

Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su consternación por el asesinato, con el que la cifra de periodistas asesinados en ejercicio de su labor asciende ya a 12 en lo que va de año, aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce solamente 10.

Antonio de la Cruz, periodista del diario Expreso durante 15 años, fue tiroteado cuando salía de su domicilio. En el ataque, también resultó herida su hija.

“Este nuevo crimen evidencia el grave riesgo en el que ejercen su oficio los periodistas, situación que se agrava con la falta de justicia”, expresó Jorge Canahuati, presidente de la SIP. “La impunidad reinante en los asesinatos contra periodistas se ha convertido en un arma efectiva para los criminales”, añadió.

A través de un comunicado, la Alianza de Medios MX explicó que: “Se ha alcanzado una cifra negra inédita de crímenes en contra de comunicadores para estas alturas del año, lo cual es inaceptable. Este hecho se da en un contexto de creciente inseguridad y violencia en el país, que debe ser atendido por las autoridades de los tres niveles de gobierno con urgencia”.

“Estos crímenes no quedarán impunes”, advirtió en Twitter Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República. A este mensaje le siguieron otras condenas, como la de Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas, que señaló que investiga el caso como un presunto atentado contra la libertad de expresión.

De acuerdo con testigos y cercanos, De la Cruz cubría temas relacionados con el campo y el clima, pero en sus redes sociales solía denunciar presuntos actos de corrupción política.

“Los principales sospechosos están en el gobierno del estado (...). No tengo la menor duda de que en estos señores recae una responsabilidad importante”, denunció ante la prensa Gustavo Cárdenas, diputado local de Movimiento Ciudadano, del cual el periodista era portavoz.

4 PREGUNTAS CON

Héctor Segovia Tavera, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

¿Qué mensaje envía AMLO cuando no quiere cambiar la estrategia de seguridad, pero al mismo tiempo parece que 2022 será el año más mortífero para los periodistas?

Se sigue agravando. Periodistas, sacerdotes y miles de personas están siendo asesinadas y es doloroso. Es preocupante. Lo que considero, en primer lugar, es que no hay una estrategia, definitivamente. Eso de decir que se va a continuar con lo que ha estado pasando, pues eso no es una estrategia. La gente no está recibiendo la protección necesaria.

Es muy delicado y es una burla lo que acaba de pasar. La gente ya se quejó, incluso los grupos católicos se quejaron fuertemente y ahora en Tamaulipas el homicidio de un periodista que ya tenía muchos años en la nota, y que fue atacado junto con su esposa y la niña. Fue un ataque directo y no hay seguridad en ninguna parte de México.

El tema de los asesinatos de periodistas en nuestro país ha sido cuestionado desde el extranjero, como pasó en el Parlamento Europeo. ¿Cómo nos posiciona esta situación a nivel global?

Esta situación no cambia, se agudiza. Las personas saben dónde están los problemas y quien detecta primordialmente las problemáticas, son los periodistas. Son los que hacen historia. Por eso, si fuera un accidente, pero no. Es un ataque directo y no va a haber libertad de expresión. No hay una reacción del Estado ante esto qué está pasando. Es una vida. Es una situación terrible para México. Incluso ya en Estados Unidos se señalan los lugares más peligrosos para ir a México.

Esto nos pone en un peor lugar en el mundo, en un país de salvajes. ¿De qué sirve la Guardia Nacional, de qué sirve el ejército? De nada.

Hemos visto rankings en los que destacan que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, incluso con Ucrania en la lista.

Es un país en guerra. Allá se habla de invasiones y ataques. Acá se les habla a los militares que los delincuentes son seres humanos y hay que tratarlos con cuidado. Son mensajes que realmente no deben ser operantes ante esta situación.

Durante una gira en Sinaloa, los periodistas que lo seguían se encontraron con un retén y los periodistas lo informaron. Es su obligación. Cada quien tiene una finalidad en la vida, la finalidad del periodista es sacar la nota. Afortunadamente hay gente que sigue valiente y lo siguen haciendo.

¿Por qué los periodistas mexicanos son objeto de estas agresiones?

Son los profesionales que están diciendo la verdad de lo que está pasando en el país. Esa es la molestia, ya sea a la delincuencia organizada o al gobierno y esto trae como consecuencia la inseguridad.

Yo he escuchado a Epigmenio Ibarra, a este señor López, decir que se debe atender la raíz, pero es que la problemática no viene, como se ha dicho, desde el señor Calderón. Esto viene desde mucho antes, pero antes no era tan descarado como ahora.

La problemática es bastante bastante severa y se está dejando que crezca. Es terrible y doloroso perder la vida de un periodista asesinado. Es muy ofensivo que no se oiga una respuesta de inmediato del Estado. Es una ofensa hacia los ciudadanos, y que se metan con la familia, ¿qué tenía que ver su esposa y su hija?

Hay una descomposición social total y ¿qué es lo que pasa? Que la gente se va a empezar a defender. Eso va a pasar por una cuestión lógica o una cuestión natural social.

