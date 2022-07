Llama AMLO a no caer en nueva estafa en la que utilizan su imagen

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos no dejarse engañar y mantenerse informados ante una nueva estafa, dada a conocer por Publimetro, en la que se utiliza su imagen y falsas declaraciones para promover la inversión en criptomonedas.

“Lo más importante es la información, la participación de ustedes que son quienes recogen los sentimientos de la gente y aquí se informa. Mucha gente se entera, donde quiera que voy me dicen “No me pierdo las mañaneras”, muchísima gente ve este diálogo circular. Entonces, informar a la gente que no se dejen engañar, que no les cometan fraudes, cualquier cosa nosotros lo damos a conocer aquí. Que se informen”, comentó el mandatario, a pregunta expresa de Publimetro.

“Nosotros no nos metemos a negocios privados. Los únicos negocios que nos interesan son los negocios públicos, eso que quede claro. Y como antes, hay que saber leer el periódico, no creerles todo; saber escuchar la radio, no creerles todo; saber mirar o ver la televisión, no creerles todo. Y en estos tiempos, saber interactuar en las redes sociales y no creerles todo”, añadió el mandatario.

López Obrador también pidió estar muy atentos, “pendientes, avispados y consultar más una fuente. Cerciorarse. Hay muchas mentiras falsas en redes sociales y en general”.

El mandatario también aprovechó para comentar que a su regreso de Guadalajara, el avión de Aeroméxico en el que venía tuvo que cancelar el aterrizaje porque -a palabras del piloto- había un “cráter” en la pista; lo que resultó ser un bache que mantuvo cerrada una de las pistas del AICM el domingo. “Es un poco lo de las noticias, imagínense las redes lo que dijeron ‘un cráter en la pista’ y así por el estilo, porque se está llevando a cabo una transformación. Yo, todo esto lo puedo decir e informar. Todo lo puedo transparentar y les comento que no me molesta, es mi trabajo y entiendo el enojo de nuestros adversarios”.

