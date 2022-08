México busca reunirse con Francia para tratar el tráfico de bienes culturales

Como parte de la campaña #MiPatrimonioNoSeVen, la Secretaría de Cultura, junco con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha conseguido la repatriación de más de nueve mil piezas culturales del patrimonio mexicano desde países como España, Italia y Estados Unidos.

En el caso de Francia, el país que lleva a cabo siete subastas de bienes arqueológicos que son patrimonio cultural de México y que el Gobierno federal a través de la Cancillería no ha podido detener.

México ya solicitó una reunión individual con Francia y está a espera de una respuesta, informó Pablo Raphael, director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura.

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo en el Mueso Nacional de Antropología, para dar conocer la agenda internacional de la conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult) 2022, encuentro que se realizará del 28 al 30 de septiembre próximo en la Ciudad de México, en la que participaran 193 ministras y ministros de cultura de todo el mundo.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, indicó que dentro de los temas que México busca poner en la agenda internacional en la Mondiacult es la defensa y recuperación del patrimonio cultural a través de la erradicación del tráfico de bienes.

La funcionaria dijo que se va avanzando en el diálogo y que hay una primera carta de intención que ya se firmó entre las cancillerías.

Una pieza de nuestra identidad no puede ser un objeto de lujo para una casa, no puede ser objeto de comercio, me parece no solamente ético, sino que, en nuestra legislación, es totalmente ilegal”

— Alejandra Frausto