A 4 años de su gobierno, ¿por qué AMLO aún responsabiliza a administraciones anteriores?

En poco más de tres meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá cuatro años en la presidencia de la República; sin embargo, una constante a lo largo de su administración ha sido achacar la situación del país a los gobiernos anteriores, sobre todo desde la implementación del modelo neoliberal.

En sus conferencias mañaneras y eventos en los que se entregan los programas de bienestar, López Obrador expone frecuentemente la situación que había en el país cuando llegó al gobierno y afirma que la corrupción es la causante de las carencias que hay en los servicios públicos.

Esto también ha generado que sus opositores expresen que el mandatario federal solo reparte culpas, pero no hace lo necesario para cumplir sus promesas de campaña.

Andrés Manuel López Obrador encabezó la "Inauguración del Hospital Rural Tlaxiaco IMSS Bienestar" FOTO: PRESDIENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia/Presidencia)

En su conferencia matutina de este lunes, el presidente explicó por qué aún echa la culpa a los gobiernos anteriores de la situación actual del país, fue con motivo de la renovación de los servicios en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuando habló, una vez más, de sus antecesores en el Ejecutivo federal.

“La verdad es que estaba podrido todo. Dicen mis adversarios, yo llevo cuatro años o cerca de cuatro años y todavía le echa la culpa a los gobiernos anteriores. No se las voy a dejar, no voy a dejar de echarles la culpa de lo que hicieron. Eso fue una tragedia, es que acabaron, se esmeraron en destruir al país”.

Añadió que durante su gobierno, con la ayuda del pueblo, es que se ha iniciado con el fortalecimiento de los servicios públicos, en especial de salud para que los servicios privatizados ya no lo sean.

También dijo que la seguridad social era la más abandonada por los gobiernos anteriores, pues solo quedaba el nombre de las instituciones, pero sus servicios, como los de laboratorios y hasta los edificios estaban privatizados.

“La corrupción es una inmoralidad, una descomposición enajenante, pero al mismo tiempo, imagínense cuánto nos hemos ahorrado al cortar de tajo con todo eso. La fórmula ha funcionado muy bien: si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, se ahorra muchísimo y el presupuesto rinde, no hay que aumentar impuestos y no hay que declarar gasolinazos, no hay que endeudar al país y se entrega todo lo que se ahorra a los más necesitados”.

