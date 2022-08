Tras documental sobre Florence Cassez, AMLO pide revisar casos de torturados

Aunque afirmó que no lo ha visto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó este lunes al documental “El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, de Gerardo Naranjo, estrenado este fin de semana en la plataforma Netflix y en el que se narra la historia de la ciudadana francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, quienes fueron detenidos por secuestro y torturados en una emisión en directo en televisión nacional.

Al respecto, el presidente dijo tener información de que es un documental “muy bien hecho” y que lo que más ‘avergüenza y duele’ es que “nos proyecten como un país en donde se tortura”.

“Me han dicho que está bien hecho, que es un buen trabajo, que es una buena investigación. No lo he visto, pero pregunté y me dijeron que está bien, pero no hablan de que ya no hay tortura, porque eso les duele mucho, les cuesta trabajo aceptarlo. Por eso digo que no somos iguales, porque eso se terminó”, comentó López Obrador.

El presidente también aprovechó la coyuntura del tema para hablar sobre las personas encarceladas que fueron víctimas de tortura, de quienes prometió -de nueva cuenta- que serán liberados.

Florence Cassez e Israel Vallarta La familia Vallarta confía en que este material ayudará a que se "conozca la verdad y a reivindicar su imagen pública".

“Lo que dicen es que los torturados todavía no salen, pues van a salir. Y dicen algo que es cierto, que no han podido dos secretarios de Gobernación -del gobierno nuestro- sacar a quienes están ahí y está demostrado que fueron torturados. Es cierto porque los procedimientos judiciales son de lo más complejos y además, no hay entusiasmo y voluntad de algunos funcionarios de hacer justicia. Se deberían fortalecer con ese deseo y ese afán de justicia. Y hay todavía mucho burocratismo”, añadió.

Ni el presidente de la Corte puede liberar presos: AMLO

El presidente añadió como ejemplo la reciente visita de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reclusorio femenil de Santa Martha, donde en su interacción con algunas reclusas, prometió revisar casos en los que se denunciaron injusticias. “Él habló de una persona de la que él se iba a hacerse cargo de que saliera, y no ha salido. Y estamos hablando del presidente de la Corte. A mí me pasa, porque son resistencias. Ponen los procedimientos legales por encima de la justicia, se les olvida que la ley es para el hombre o la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Son de lo más cuadrado que puede haber”, añadió.

El mandatario finalizó diciendo que pedirá a Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que entre sus atribuciones revise este tipo de casos. “Va encontrar muchos obstáculos, pero vamos a avanzar mucho”.

