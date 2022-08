Cuestionan nombramiento de Pablo Taddei al frente de Litio MX

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Pablo Taddei, hijo de Jorge Taddei (coordinador de los programas para el Bienestar en Sonora), será el director de Litio para México, empresa de reciente creación para administrar este recurso natural. Sin embargo, especialistas cuestionan posibles conflictos de interés, además de que no cumpliría con la experiencia señalada en la ley para desempeñar tal cargo.

López Obrador afirmó que se trata de “un joven que está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre medio ambiente y energías renovables”. En ese sentido, señaló que “va a ser el director de la empresa LitioMx porque está demostrado que los mayores yacimientos de este mineral estratégico están en Sonora y además es darle la oportunidad y la responsabilidad a un joven de Sonora, de Hermosillo, que estudió licenciatura, que tiene maestría y que está terminando, en noviembre termina su doctorado”.

En ese sentido, afirmó que la tarde del martes se reunió con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, con el objetivo de “elaborar un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables, limpias y también de producción de baterías con litio para impulsar en la industria automotriz”.

El presidente explicó que la designación de personajes cercanos a él, tanto Alfonso Durazo, como de Taddei, es importante porque “a nosotros ya no nos va a tocar la ejecución de todo el plan”.

“Lo estamos impulsando, lo vamos a iniciar. Ya se inició, pero lo vamos a dejar muy consolidado. Y la ventaja es que el gobernador de Sonora va a estar, después de que nosotros terminemos, cuatro años más y él ha estado promoviendo este plan”, añadió.

¿Qué necesita Pablo Daniel Taddei Arriola para ser director de Litio MX?

Aunque el presidente lo describió como “un especialista en energías renovables” y “egresado de licenciatura de la Universidad de Sonora”, de acuerdo con la ley los requisitos van más allá.

El Artículo 12 del “Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Litio para México”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de agosto, señala que la persona titular de la dirección general “será designada y removida por el titular del Ejecutivo Federal, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Energía”, es decir Rocío Nahle.

Para esta designación se requiere cumplir algunos artículos específicos del reglamento y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, debe cumplir con requisitos como “ser ciudadano mexicano por nacimiento” y con “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa”.

Por otro lado, según el artículo 14 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la persona deberá “tener una experiencia no menor de cinco años en el desempeño de cargos de alto nivel decisorio” y “no tener participación accionaria o intereses particulares o familiares, en empresas relacionadas con las operaciones de la entidad de que se trate”, así como “No desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que de alguna manera obstaculice su función”.

Además, el mismo artículo 12 del decreto publicado en el DOF indica que “la persona titular de la Dirección General representa legalmente al organismo, y podrá delegar sus atribuciones en servidores públicos subalternos, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Litio para México”.

¿Qué experiencia tiene Pablo Taddei para ser director de Litio MX?

De acuerdo con su perfil público de LinkedIn, Pablo Taddei es Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad de Sonora.

Además, se integró a la planta laboral en la empresa maquiladora Tico Electronics en Sonora e impartió la materia Introducción a las energías renovables, en la Licenciatura de Ingeniería Industrial de su alma máter.

También, entre 2015 y 2017 realizó la maestría en Sistemas Sustentables en la Universidad de Michigan. Al egresar se incorporó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para trabajar en el programa de Desarrollo Sostenible del planeta, donde colaboró cuatro meses, de julio a septiembre de 2017.

En 2018 fue aceptado en el Doctorado en Salud Medioambiental en la Universidad de Harvard y ha trabajado en proyectos relacionados con energía termosolar, energía fotovoltaica, balance energético y prospectivo energética para el estado de Sonora.

3 PREGUNTAS CON

Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey

Ángeles Estrada Directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey

¿Por qué considera que ha existido polémica por la designación de Pablo Taddei frente a Litio MX?

Desde el martes ha sido un tema, primero con la designación de Alfonso Durazo como coordinador de Litio para México.

Eso va en contra de la Constitución de Sonora, que señala que las funciones del gobernador son incompatibles con cualquier cargo o empleo de la Federación. Seguramente hay mucha gente que va a decir “No es un cargo, es un coordinador”, pero para la Suprema Corte de Justicia de la Nación los conceptos de “empleo, cargo, comisión” son sinónimos.

En su definición, el servidor público es el que tiene capacidad de desempeñar justamente ese empleo, cargo o comisión a favor del Estado. Pero además tiene obligaciones y poder de decisión en asuntos públicos y que recibe un salario o un pago por dichos servicios.

En cuanto a Pablo Taddei, en principio se salva de esa inconstitucionalidad que tenía Alfonso Durazo. Sin embargo, tendríamos que revisar que no existan conflictos de interés. De entrada, la Secretaría de Bienestar no tiene nada que ver con el Litio, pero sería importante saber si Jorge Taddei -que es el delegado- tiene vinculación directa con empresas que vayan a ser contratadas por Litio MX o si no va a tener ningún tipo de injerencia.

Salvo un análisis más a profundidad, pareciera que Pablo Taddei no cumple con lo que la ley menciona en cuanto al perfil. ¿Qué pasaría si este caso se cumple?

Alguien podría impugnar el nombramiento de esta persona –cosa que nunca pasa, pero que podría pasar–. Se incorporó a la ONU para trabajar en el programa de Desarrollo Sostenible del Planeta. Sería interesante revisar cuánto tiempo estuvo, porque en muchos otros cargos equiparan esa experiencia al servicio público.

¿Qué retos puede enfrentar Litio MX si en su creación hay sospechas de posibles favoritismos, nepotismo o prácticas del pasado que no deberían de ocurrir en una transformación?

Yo creo que, de forma general, el asunto del litio en México es un tema complicado. Si bien es cierto que tenemos mucho litio –porque efectivamente tenemos grandes reservas–, lo que no tenemos es cómo extraerlo. Es decir, no hay capacidad del Estado para extraer el litio, por eso era necesaria la intervención de la iniciativa privada.

Tendríamos también que estar muy pendientes de la militarización de los servicios gubernamentales. Esta puede ser otra de las áreas en las que puede que meta al ejército, con el argumento de que ‘no queremos que ningún privado abuse del litio de México’.

