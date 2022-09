Más de la mitad de los niños y niñas en México hablan con desconocidos en internet: IFT

En México los principales riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en internet fijo y móvil son el contenido inapropiado/engañoso: 50%, hablar con personas extrañas: 34.5% y el ciberbullying: 20.3%, de acuerdo con el reporte de la “Primera Encuesta 2022, usuario de Servicios de Telecomunicaciones” presentada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El estudio revela que en telefonía móvil, los principales riesgos para los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes al usar el internet son el contenido inapropiado/engañoso: 51.8%, hablar con personas extrañas: 22.5% y as extorsiones: 14.8%. El 18% sabe que su proveedor de telefonía móvil le ofrece alguna herramienta de control parental.

El 60.8% mencionó que en algún momento han abordado con algún niño, niña y adolescente los riesgos en internet y cómo pueden estar seguros al utilizarlo. Solamente el 24.2% sabe que su proveedor de internet fijo le ofrece alguna herramienta de control parental.

Los principales dispositivos que utilizan sus hijos para navegar en internet son Smartphone: 73.2%, la tableta: 30.2% y la laptop: 29.8%. El 30.9% mencionó que sus hijos utilizan intérnente más de cinco horas al día. El promedio es de 6 horas y 10 minutos.

EL 62.2% señalo que ha implementado medida de control parental; tales como el control de tiempo de uso y el bloqueo de páginas web, redes sociales, funciones del dispositivo. El 26.2% mencionó que utilizan alguna herramienta de control parental; entre los más mencionados se encuentran Google Family y Microsoft Safety.

La encuesta da a conocer los principales hallazgos sobre la percepción, conocimiento y uso del control parental para evitar riesgos que puedan enfrentar los menores de edad al navegar en internet y mantenerlos seguros en el uso de este servicio.

De acuerdo con la organización Internet Matters, la función del control parental es ayudar a que las niñas, niños y adolescentes tengan un uso seguro de internet para minimizar los riesgos a los que duende enfrentarse. Sin embargo, su eficacia no es de 100%, por lo que la comunicación entre los progenitores y sus hijas e hijos es muy importante.

Servicio de telefonía móvil

Las personas encuestadas el 51.1% mencionó que sus hijos cuentan con teléfono móvil propio con acceso a internet y redes sociales. El 28.1% dijo que sus hijos utilizan internet a través de su teléfono móvil más de cinco horas al día. El promedio es de 6 horas y 31 minutos.

El 62.7% mencionó que ha implementado medidas de control parentales como: el control de tiempo de uso y el bloqueo de páginas web, redes sociales y funciones del dispositivo.

¿Cómo abordan los riesgos que hay interne para sus hijos?

De acuerdo con las personas que participaron, las acciones que realizan para abordar los riesgos en internet varían en dos sentidos:

Los padres más temerosos tiende a ser más estrictos, establecen límites de tiempo, tratan de vigilar más el uso de internet cuando sus hijos necesitan usarlo. Algunos utilizan herramientas de control parental para bloquear ciertos contenidos.

Los padres más relajados y lo que no tiene hijos tienden a tomar acciones basadas en crear un ambiente de confianza con ello, no mencionan que los vigilarían su uso. No quieren infundirles miedo y ven los riesgos más lejanos.

¿Qué son los controles parentales?

La organización Internet Matters menciona que los controles parentales son los nombres de un grupo de configuraciones que te permiten controlar qué contenido puede ver tu hijo. En combinación con la configuración de privacidad, esto puede ayudarlo a proteger a sus hijos de contenido inapropiado, manipulación en línea, ciberacoso y otros problemas de seguridad en línea.

Más de nueve de cada diez padres de niños de 5 a 15 años que usan el software de control parental lo consideran útil. El 65% de los jóvenes de 11 a 16 años está a favor de los controles. En tanto, el 15% de los adolescentes dice que los controles y las restricciones parentales solo debería eliminarse una vez que tengan más de 18 años.

Niños en internet/Internet El 12.5% de los padres utilizan alguna herramienta de Control Parental; la más mencionada fue Google Family Link.

Consideraciones metodológicas de la encuesta

El periodo de levantamiento de la “Primera Encuesta 2022, usuario de Servicios de Telecomunicaciones” del IFT, se realizó del 24 de noviembre al 22 de diciembre de 2021. El público objetivo son usuarios de telecomunicaciones de 18 años en adelante. La muestra considera al menos 50% de usuarios con alguna discapacidad.

La aplicación de las entrevistas del cuestionario internet fijo y televisión de paga consistió en un levantamiento presencial con un diseño muestreo probabilístico – aleatorio con base en el Censo de Población de Vivienda 2020 de INEGI. La muestra de estos servicios se conformó por 5,904 personas encuestas. El levantamiento de la misma se realizó en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza al 95%.

