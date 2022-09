Es una vulgaridad mental criticar propuesta de paz sobre la guerra en Ucrania: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “se distorsionó” su propuesta de una tregua de cinco años en la Guerra en Ucrania y que, de manera muy vulgar, se descalificó. Además, consideró que las críticas fueron producto de “una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales, y cuando se actúa en función de intereses, políticos o económicos”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, López Obrador respondió directamente a las críticas de que su propuesta de tregua es un “plan a favor de Rusia”, como reviró durante el fin de semana Mijailo Podoliak, asesor del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

“Lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta y me pusieron del lado de Rusia. Eso ya lo he padecido en otros tiempos”, afirmó, acusando que -durante la campaña presidencial- Javier Lozano le acusó de recibir financiamiento desde Moscú.

“En la campaña, Lozano sacó que me estaba llegando dinero, el oro de Moscú. Cuando desataron todo esto estaba yo en Veracruz desayunando en un hotel en el malecón. Y me lo estaba platicando Rocío Nahle. Terminé de desayunar y le dije a Rocío y a César [Yañez] ‘Vamos aquí, al malecón’, y ahí grabé un mensaje donde decía yo que estaba esperando que emergiera un submarino ruso, que me trajera el oro de Moscú y que ya no era yo Andrés Manuel, sino Andresmanuelovich. Y que sí tenía un loro, pero en Palenque. Un Loro”, comentó entre risas.

Está muy mal el mundo: AMLO

López Obrador señaló que esta semana será Marcelo Ebrard quien presente la propuesta en la Asamblea General de las Nacionees Unidas y que espera un gran respaldo, pues “nos conviene a todos”.

“¿Por qué no buscar alternativas para que haya una tregua? Estoy proponiendo que el primer ministro Modi, de la India, que el Papa Francisco y que el secretario de Naciones Unidas participen en un comité para buscar la conciliación y conseguir una tregua de, por lo menos, cinco años para que los gobiernos se dediquen a atender la pobreza, la migración, la violencia, porque está mal el mundo.

Finalmente, consideró que “son gajes del oficio” las críticas a su propuesta, pues “todo eso se tiene que padecer en tiempos de transformación”.

