No hay consenso para que Ejército esté en las calles hasta 2028: Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, reconoció que aún no hay consenso entre los grupos parlamentarios para aprobar que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028, por lo que consideró que serán días de intensa actividad en ese recinto legislativo.

Este lunes está programa la reunión de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos, en la que se deliberará la minuta que envió la Cámara de Diputados tras aprobar la propuesta presentada por la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda de la Torre.

“Inicia la deliberación sobe la minuta que nos envía la colegisladora respecto a la prórroga del plazo y permanencia para que el Ejército preste labores de seguridad pública en el país. La discusión será la que determinen las comisiones, su duración, así como su primera y segunda lectura en el pleno, como lo establece nuestra normatividad”.

Inicia una semana legislativa intensa, y el diálogo es el mejor instrumento para lograr acuerdos. Seguiremos trabajando por México. pic.twitter.com/Mwks6uww0Z — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 18, 2022

En un video publicado en sus redes sociales, también dijo que aunque se reunió con los líderes de varios grupos parlamentarios, además de funcionarios del gobierno federal, no han podido conseguir un acuerdo, pues se tienen posiciones que no dan paso a la negociación.

“Me he reunido con coordinadores parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal, pero no hemos logrado el consenso que nos permita adelantar alguna noticia, seguiremos trabajando y dialogando, en este momento los grupos parlamentarios están en una posición que no permiten ningún movimiento”, dijo el senador.

Sin embargo, Montreal afirmó que Morena ha planteado la necesidad y la situación en la que se encuentra el país para considerar que el Ejército permanezca en las labores de seguridad pública, pero con “actitud de apertura y flexibilidad”.

