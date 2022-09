Pide AMLO manifestarse sin violencia por aniversario del caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existen grupos buscando “administrar el conflicto” en el caso Ayotzinapa, y pidió a los manifestantes expresarse sin violencia en la marcha programada para la tarde del lunes.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, edificio que amaneció amurallado con barreras de hasta tres metros de alto, López Obrador explicó que este 26 de septiembre es un día de luto nacional por la desaparición de los 43 estudiantes.

“Ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación. Se ha avanzado, se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad”, comentó el mandatario.

“Como es natural, como es lógico, hay muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió y tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y no quieren que se resuelvan los problemas”, comentó el presidente.

Tras afirmar que nada ni nadie va a detener este proceso de transformar el país, López Obrador garantizó que habrá “libertad de manifestación y de expresión. Es el derecho a la manifestación”.

“Lo único es evitar la violencia. Ya llevamos muchos años practicando la no violencia en nuestra lucha. No se puede enfrentar a la violencia con violencia. Hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica. Muchos escritores y dirigentes sociales, que le recomiendo leer a los jóvenes”.

Transformar una realidad requiere un trabajo de concientización: AMLO

El presidente recordó a los manifestantes que transformar algo “no es tirar piedras ni bombas molotov”.

“Se necesita organizar al pueblo y convencer y se requieren muchas fatigas. No es provocar violencia y ya el dia de la manifestación. No. Esto es trabajo de todos los días, casa por casa. Convencer en las plazas públicas. Cuando se busca transformar una realidad, requiere un trabajo de concientización, formación de cuadros, lo que hicieron los magonistas”.

“Imagínense si cuando nos robaron la presidencia, en 2006, hubiésemos tirado piedras, tomado Palacio, quemado Palacio. No. Por eso, ¡mucho ojo con los provocadores!, porque ellos no quieren ni la transformación ni la justicia. Lo que quieren es administrar conflictos y vivir del conflicto y de la manipulación”, concluyó.