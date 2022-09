AMLO celebra concierto de Grupo Firme en el Zócalo y ‘destapa’ a Christian Nodal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró el concierto de Grupo Firme en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México (CDMX) con el que se rompió el récord de mayor cantidad de asistentes a un espectáculo musical en la Plaza de la Constitución y adelantó que Christian Nodal podría protagonizar un show en el corazón de la capital mexicana.

López Obrador aplaudió la iniciativa de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para traer a la agrupación originaria de Tijuana e indicó que le generó alegría apreciar el gusto con el que la gente se dio cita la tarde noche de este domingo, en el evento que reunió a 280 mil asistentes.

“Afortunadamente se dieron los cambios y ahí vamos avanzando. Ayer fue un día extraordinario. Estuve contento, vi el concierto. Me asomé por la ventana. Cuanta gente, cuantos jóvenes. 280 mil y en santa paz. Eso sí, desmayados porque llegaron desde en la mañana. Eran ríos de gente y me da mucho gusto eso. También generó polémica, porque no les gusta –como diría el mismo López Dóriga–, del grupo Afirme. No. Es grupo Firme. ¿Cómo dice la canción famosa que aplica? “Ya supérame””, aseguró AMLO.

Después del regreso de los conciertos al Zócalo capitalino, de agrupaciones como Grupo Firme y los Tigres del Norte, López Obrador indicó que, ante las intenciones que expresó Christian Nodal de ofrecer un espectáculo, es posible que se convierta en el siguiente en protagonizar un evento de este tipo.

Además, se refirió a la relación sentimental que tuvo con Belinda, al asegurar que se había informado sobre el caso que escaló en la prensa a lo largo de varias semanas.