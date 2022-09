Caso Ayotzinapa muestra el doloroso camino hacia el acceso a la justicia en México

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido que no habrá impunidad en el caso Ayotzinapa , y ha señalado que se está trabajando más que en cualquier administración, la desaparición de los 43 normalistas podría quedar sin castigo debido a las recientes filtraciones, explicaron especialistas consultados por Publimetro.

Sobre la filtración sin testar del informe que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, López Obrador consideró que “lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas”.

“Yo nada más ofrezco disculpas, no sólo por eso, sino por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres, es lo que debe de cuidarse. También les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa, mucho muy dolorosa”

López Obrador calificó como “una actitud de zopilotes” la filtración de los detalles del asesinato 43 estudiantes. “Pero si se conoce la verdad no hay problema, la verdad es la que nos va a liberar de todo, no ocultar nada” y añadió “No es posible —y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia—, no es posible que, por un asunto de procedimiento, se impida hacer justicia”.

Para Héctor Segovia Tavera, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, entre los principales retos que el caso Ayotzinapa enfrenta están la investigación, duplicidad de funciones y los procesos burocráticos sorpresivos. Ejemplo de ello son las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la cancelación de algunas órdenes de aprehensión giradas en contra de servidores públicos involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido el pasado 26 de septiembre del 2014.

Las órdenes canceladas pertenecen a 16 militares, mientras que el resto a exservidores públicos; entre los que destacan el exprocurador general de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG), Lambertina Galeana, y el coronel del Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, Rafael Hernández Nieto.

Además, tras la filtraciones al periódico Reforma sobre las versiones sin testar del Informe, Segovia pide que más que investigar al filtrador “que se investiguen a las personas que son los que desaparecieron o mataron a los muchachos. Eso es lo que quisiéramos esclarecer perfectamente bien”, añade.

5 PREGUNTAS CON

Velda Gámez, directora de derecho en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, campus Santa Fe

Caso Ayotzinapa. Velda Gámez, Directora de derecho en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, campus Santa Fe (Cortesía)

¿Puede que el caso Ayotzinapa quede en impunidad?

Creo que la situación de impunidad es desde hace mucho antes de todo lo que salió o que se filtró. La situación de impunidad la venimos arrastrando desde hace 8 años con líneas de investigación muy sencillas y simplistas. También tuvimos organismos internacionales en México diciendo que todo lo que se hizo no fue correcto.

Por ejemplo, hablan de que todo se quedó en la fosa cuando físicamente no era posible.

El que se haya filtrado la información (y que se hayan dado nombres que, en cierta manera ya se sabían y que se venían arrastrando desde hace 8 años) no creo que en realidad vaya a generar impunidad, porque la impunidad ya estaba dada.

¿Es posible que exista algún retroceso con lo que ya se había avanzado?

Creo que lo importante es hablar de nuevas líneas de investigación, o sea yo nada, no, nada más estar fijos a una sola línea. Se habla de diferentes lugares, personas, incluso diferentes organizaciones criminales que estuvieron ahí. Entonces, eso debería dar pie a generar nuevas líneas de investigación y no dar carpetazo. No irse por una sola que es la que se estuvo manejando todo el tiempo.

Ya se tiene información, que supongo ya la tenían previamente, pero ahora es desglosarla en diferentes líneas.

Se habla de “que haya justicia” en el caso Ayotzinapa pero, ¿En qué acciones concretas se verá esa justicia?

En tener una verdad lo más apegada a la historia y a lo que sucedió realmente, la cual permita a las familias -en dado caso- saber dónde están todos los cuerpos, saber qué es lo que pasó con cada uno de sus hijos, primos, hermanos.

No seguir diciendo “va a haber justicia”, creo que lo hemos escuchado 8 años y lo volvimos a escuchar hoy en la mañanera, esta cantaleta gubernamental de “no descansaremos hasta que no se dé justicia”, pero no hemos visto esa justicia, no hemos visto a los órganos correspondientes efectuar las diligencias que se necesitan hacer.

Yo creo que las víctimas también, lo que piden, es descansar de esta situación, y para ello se necesita tener una verdad convincente, con hechos y con pruebas, no solamente palabras.

Popularmente se habla de que se procese judicialmente a figuras como el expresidente Enrique Peña Nieto o el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa. ¿Es necesario que eso ocurra para que haya justicia?

Si están involucrados y son partícipes, tendría que llegar hasta ellos. La justicia no debería limitarse por quién eres o qué cargo ostentas, porque en general eso nos da situaciones de impunidad muy duras. Si son parte, tendría que llegar hasta hasta ellos. Por algo se supone que se hizo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que en realidad no hemos visto que funcione ni que genere nada nuevo.

Al decir “se van a reabrir los procesos”, pues habría que ver, para empezar, cómo están las evidencias, dónde están y cómo se obtuvieron en su momento.

Si hacemos un corte de caja hoy, que es el octavo aniversario, ¿Qué precedentes ha dejado el caso Ayotzinapa para México en cuanto al acceso a la justicia?

Yo creo que sigue doliendo la justicia. Parece que el mundo del “deber ser” ahí está [la justicia], pero en el mundo del “ser” no logramos llegar a ella. De hace 10 o 12 años a la fecha, cada vez vemos más lejana a la justicia.