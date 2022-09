Cuenta regresiva: inician los últimos dos años del sexenio de AMLO

El 30 de septiembre de 2024 concluirá el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que este viernes inician sus últimos dos años al frente del Gobierno de México.

López Obrador ha mencionado en varias ocasiones que no quiere dejar pendientes en su administración, por eso la mayoría de sus obras de infraestructura busca dejarlas terminadas para 2023, como es el caso de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor del Istmo; entre otros.

“En Hacienda ahora estamos reestructurando la deuda de 2025. Ya no voy a estar, pero no quiero que pase lo que sucedió al término del gobierno de Salinas, que dicen los de Zedillo que Salinas le dejó la economía prendida de alfileres”, comentó el presidente López Obrador el pasado 15 de septiembre sobre la conclusión de su sexenio.

Los planes de AMLO para sus últimos dos años

“A estas alturas del sexenio, a dos años y un mes de terminar mi mandato, todavía nos falta tiempo y nos va a tocar celebrar, vamos a celebrar muchas otras cosas buenas en beneficio del pueblo y, sobre todo, se va a consolidar la transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos”, dijo el presidente el pasado 1 de septiembre, durante su informe presidencial. Entre sus pendientes para este periodo, el presidente ha nombrado:

1. Limpiar la corrupción. “Es un proceso, y lo hemos dicho muchas veces, aquí lo principal es acabar con la corrupción y con la impunidad, y eso se hace de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y ahí vamos poco a poco, pero todavía nos faltan dos años y dos o tres meses, entonces vamos a seguir limpiando”, comentó el pasado 20 de junio.

2. Internet para todos. Sobre el proyecto que busca dotar de internet a todo el país, López Obrador ha dicho: “Nos está costando trabajo el cumplimiento de este compromiso porque no hay muchos avances tecnológicos en el mundo para buscar la conectividad, sobre todo de zonas apartadas. Hay comunicación de internet en las grandes ciudades, pero nosotros en México tenemos cerca de 300 mil localidades dispersas, pequeñas comunidades, y lo que queremos es llegar a todos los pueblos de México, ese es el compromiso, que pueda haber comunicación en todas las comunidades, por internet”

“Es fundamental, es una revolución el que logremos la comunicación por internet, como lo vamos a lograr, porque todavía nos falta tiempo, dos años cuatro meses y estamos trabajando con todo con este propósito. Ya está la empresa dependiente de la Comisión Federal de Electricidad, Internet para Todos. Tienen presupuesto, no es un problema de falta de recursos económicos, es un asunto tecnológico básicamente”, dijo el 2 de mayo pasado.

3. Ajustar la operación de proyectos. El 26 de julio de 2022, López Obrador explicó que los opositores critican su premura por inaugurar obras aún cuando los resultados están por venir. “En el AIFA hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos. Lo mismo en el caso de la refinería, ya está construida. ‘Ah, pero todavía no produce gasolina’. Ya va a producir, ya va a producir, lo importante es que ya la tenemos. Ya quisieran otros países contar con una refinería así, aun no integrada y aun no produciendo, brincos dieran de alegría”, afirmó.

En ese sentido, explicó que sus adversarios buscan retrasar sus proyectos, para obstaculizar el tiempo de operación. “Quieren retrasar más lo del Tren Maya, porque tendríamos menos tiempo para la operación. Por ejemplo, para el AIFA tenemos dos años por delante; la refinería, dos años, pero el tren estamos pensando inaugurarlo en diciembre de 2023 y van a faltar siete meses para terminar, entonces ya tenemos el tiempo medido”.

Las obras que marcarán los últimos dos años de AMLO

Algunos de los proyectos en puerta más importantes, son:

1. Tren Maya. Su construcción y operación está prevista concluirse para diciembre de 2023.

2. Refinería Dos Bocas. Aunque se inauguró la “primera etapa constructiva” en junio de 2022, se espera que para 2023 empiece la refinación de combustible.

3. Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”. El presidente prometió que se inaugurará en mayo de 2024, con la capacidad de recibir a cuatro millones de turistas al año.

4. La presa “Santa María” en Sinaloa. El pasado 19 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua informó que el avance en la construcción de la presa Santa María, río Baluarte, Sinaloa, era de 61.5%.

5. Tren México-Toluca. El proyecto iniciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto está programado para inaugurarse en diciembre de 2023.

2 PREGUNTAS CON

Mariana Cendejas, profesora-investigadora en la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey.

¿Cómo llega el gobierno de México -y cómo llega el presidente- a estos últimos dos años de sexenio?

No hemos visto un cambio sustantivo en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Por el contrario, hemos visto que el presidente no ha presentado resultados tangibles, que se puedan medir, por ejemplo, en el número este de sentencias condenatorias (aunque no le corresponde directamente).

Vemos la manera en que se expresa del propio fiscal general de la República y señala que las investigaciones se llevarán “hasta sus últimas consecuencias”, con lo que podríamos presumir que sigue siendo parte del Ejecutivo la materia de la investigación de los delitos.

Nos preocupa mucho que instituciones o figuras que fueron creadas precisamente para combatir la corrupción, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos a nivel estatal, sean despreciados por completo por el presidente. En vez de fortalecer sus atribuciones y su forma de funcionar, amaga con su desaparición.

Los retos que tienen en frente son enormes porque no ha hecho nada. Sus resultados siguen estando en el discurso, como la política de austeridad y ahora la pobreza franciscana, que nos dicen que se ha ahorrado dinero, pero no nos dice dónde fue invertido.

Un factor clave en esta cuenta regresiva del final del sexenio es, precisamente, el cambio de gobierno, las campañas y las elecciones de 2024. ¿En qué aspectos tendríamos que tener la mirada puesta rumbo en ese sentido?

Tendremos que tener la mirada puesta en aquellos perfiles que digamos son este personas que respetan el Estado de Derecho en este país. No estamos ni siquiera en tiempos de hacer campaña y, sin ir más lejos, solo hay que observar las últimas actividades de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo.

Nosotros como ciudadanos tenemos que poner el ojo en buscar un perfil que respete el Estado de Derecho y que no le esté dando vueltas. Eso sería mi recomendación y lastimosamente vemos que no lo hay. Y también que no hay oposición, está fragmentada y perdida. El panorama va a ser complicado y muy gris.

Las promesas de AMLO para 2023 y 2024

Habrá gas natural suficiente en la península de Yucatán y se construirán dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado: una en Mérida y otra en Cancún. El gas llegará en septiembre y las plantas las inauguraremos en 2023.https://t.co/PE2PcS98SW pic.twitter.com/icFDY7YqBF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 2, 2020

Hoy cerramos la operación para comprar la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones. Lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel; no habrá aumentos en los precios de los combustibles. pic.twitter.com/TUpi8mcjb6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 24, 2021

Avanzamos en la construcción del Tren Toluca-Ciudad de México. Estamos comprometidos, servidores públicos y empresas constructoras, a inaugurarlo en la primera quincena de septiembre de 2023. pic.twitter.com/1z7QxBi6TO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 4, 2021

A finales de este año estarán terminadas 2 mil 300 nuevas sucursales del Banco del Bienestar. En 2023 serán más de 3 mil en total. Hablamos del banco más grande y, sobre todo, de más beneficio para el pueblo de México. pic.twitter.com/gvt1nBI8gm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 27, 2022

El presidente @lopezobrador_ informó que se destinan 300 mil mdp para la pensión que beneficia a +10 millones de #AdultosMayores.



Este monto aumentará a 375 mil mdp y 450 mil mdp, respectivamente, con los incrementos del 15% que habrá en la pensión en enero de 2023 y 2024. pic.twitter.com/fhupRY6MSL — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 27, 2022

Gracias por las felicitaciones. Como el ideal y el cariño que nos tenemos es recíproco, les comparto mi deseo: quiero estar bien de salud para terminar mi mandato en 2024 y celebrar con ustedes que pudimos forjar una patria nueva, libre, democrática y fraterna. pic.twitter.com/nhSge0upe3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 13, 2018

