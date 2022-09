GIEI califica como inexistente relación con Gertz; acusan intromisión en UELICA

Como “inexistente” es como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) califica su relación con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien, aseguran, se ha reunido apenas una vez con ellos y les prometió concertar una reunión en octubre para hablar sobre el por qué de la cancelación de 21 órdenes de aprehensión solicitadas por Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UELICA) el pasado 16 de agosto.

Durante la presentación del tercer informe del integrantes del GIEI sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en Iguala en septiemnbre de 2014, los expertos independientes lamentaron la renuncia el otrora titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, y refirieron que esta se dio por una serie de intromisiones indebida en su labor profesional.

“En esas condiciones, definitivamente, no se puede investigar mucho, no se puede esclarecer un hecho, no se puede desautorizar una solicitud de órdenes de aprehensión que fue concedida por un juez que debió analizar el mérito que tenía, y luego quitarlas y decir “no, ya no quiero hacer la acción penal”. Para nosotros, ese actuar de parte de las máximas autoridades de la Fiscalía General también es irresponsable”

— Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI.