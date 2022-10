Estas son las preguntas que sacaron de sus casillas a López Obrador

La conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que, en la sesión de preguntas y respuestas, fue cuestionado sobre el presunto espionaje que el Ejército a realizado a periodistas.

El tema fue puesto sobre la mesa por Nayeli Roldán, del portal Animal Político, quien denunció que compañeros de ese medio y activistas en favor de los derechos humanos han sido víctimas de espionaje, durante esta administración.

Tal y como el portal lo documentó en la publicación “Sedena compró software espía en 2019; desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de DH fueron infectados”, la reportera cuestionó al presidente si sabía de la compra y quién autorizó al Ejército para realizar el convenio.

Roldán explicó que la infección de estos teléfonos fue corroborada a través de un análisis forense por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto. Además, señaló que las personas involucradas estaban investigando temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Como muestra de lo ocurrido, Roldán ejemplificó que NSO Group, empresa creadora de Pegasus, nombró a “Comercializadora Ansúa”, como su única representante ante la Sedena y que ésta dependencia compró un software de “Monitoreo Remoto”, según información difundida en los Guacamaya Leaks, la filtración a los correos del Ejército mexicano.

El presidente emplazó a la reportera a presentar sus pruebas ante la Fiscalía General de la República, quien le dijo que lo hará, pero que aún se esperan avances de una investigación sobre espionaje ocurrida en 2017, durante el sexenio de Peña Nieto, de las cuales no ha pasado nada.

“Para quienes nos están viendo, decirles que el sexenio pasado publicamos “La Estafa Maestra” y “Las empresas fantasma de Duarte” , para que reconozcan al medio”, comentó Roldán.

Al reafirmarle al presidente que “NSO Group sólo vende a gobiernos” y preguntarle “¿Cómo explica que se hayan espiado a estos civiles?”, López Obrador afirmó que también se espía “afuera del gobierno” y “afuera del país”.

Finalmente, ante la insistencia, López Obrador pidió que el Ejército informe “hoy o mañana” se informe al respecto.

El intercambio entre la periodista y el presidente escaló cuando él mencionó que los medios de comunicación se prestan para difundir campañas en contra de su gobierno. Hacia el final del encuentro, Roldán respondió: “Lamento que no le guste el trabajo de los periodistas. Nosotros trabajamos para nuestros lectores”, a lo que AMLO contestó: “Si me gusta el trabajo de los periodistas, pero no me gusta la calumnia. No aceptamos la máxima del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna”.

