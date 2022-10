¿Qué retos va a enfrentar el próximo secretario de Economía?

Este jueves, Tatiana Clouthier renunció a la Secretaría de Economía, lo cual provocará que el próximo titular de la dependencia se enfrente a fuertes retos, como las consultas sobre la reforma energética que promovió Estados Unidos, en el marco del T-MEC, y la recuperación económica del país, señalaron especialistas a Publimetro.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, Clouthier leyó un mensaje que provocó la sorpresa de muchos. “No se puede ir por la puerta trasera”, mencionó Andrés Manuel López Obrador -presidente de México-, quien dijo que se buscaba rendirle un “homenaje”.

Te recomendamos: Estas polémicas marcaron el paso de Tatiana Clouthier en Economía

En su texto, Clouthier agradeció al mandatario la oportunidad de trabajar a su lado y afirmó que su “oportunidad de sumar al equipo está agotada”, por lo que trató de renunciar desde el 26 de julio e insistió el 9 de septiembre.

“Gracias por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento, y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria y, sobre todo, por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar”, afirmó Clouthier en su carta al mandatario, quien -a pesar de la confesión de la exsecretaria- afirmó que no hubo diferencias entre ambos.

Sin embargo, este movimiento sorpresivo deja con grandes dudas sobre cómo AMLO enfrentará el final de su sexenio en materia económica, así como los grandes pendientes que retomará el próximo titular de la dependencia.

Para Artemisa Montes, especialista en Economía de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, uno de los principales retos para el próximo titular será la recuperación económica, la cual “no se ha terminado de dar”.

“Apenas hace un par de semanas -y por eso también suena un poco sospechoso decir que ya era algo que estaba planeado- la propia secretaria Clouthier hablaba de un plan de recuperación económica. Hubo una serie de reuniones que daban a entender que por fin iba a arrancar alguna estrategia del Gobierno en este sentido, desde el punto de vista industrial y de recuperación de cadenas de valor y de suministro”, comenta Montes.

“Era una buena iniciativa, se veía que bien planeada y consensuada. Ahora quedará en el abandono al menos de aquí a fin de año, o de aquí a que -quien quiera que sea la nueva persona- empiece a entender la función de su puesto. Por supuesto todo mundo quiere darle su propio toque y enfoque a las dependencias y eso siempre es un problema”, añadió.

Otro gran pendiente está relacionado con la inflación. “Apenas se firmó el nuevo acuerdo entre el Gobierno Federal y la IP, pero para eso se requieren medidas de todo tipo. Nosotros tenemos una alta dependencia de importaciones y eso es otro tema que lleva la Secretaría de Economía, el de nuestras divisas a partir de exportaciones”, comenta la especialista.

Montes considera que “la Secretaría de Economía está precisamente en el centro de los temas de preocupación en la recuperación económica, no solo en México, sino del mundo” y que “Si no se pone a una persona que realmente comprenda la dimensión y la forma en que esto funciona, será preocupante”.

3 PREGUNTAS CON

Oliver René Arroyo Leos, Docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

¿Qué lectura tiene de la salida de Tatiana Clouthier de la secretaría de Economía?

Fue sorpresivo, a pesar de cómo ha manejado la economía. Esto quiere decir que algo o bien no le gustó a ella (de lo que está haciendo el actual gobierno) o bien no le gustó al presidente, de lo que está haciendo ella.

¿Qué temas quedan pendientes y cuáles son los retos que tendrá que enfrentar el próximo titular de la Secretaría de Economía?

Son varios temas importantes porque muchas de las actividades de Economía, se podría pensar que las tendría que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se espera que Economía lleve a cabo todos los acuerdos y las negociaciones que tienen que ver directamente con el comercio exterior.

Por una parte, el principal pendiente es la solución a la controversia que tenemos por la reforma energética con nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos. Yo creo que es lo principal, aunque se ha enfriado un poco en las últimas semanas, pero no deja de ser un un tema de agenda y que no es cualquier cosa, porque al fin de cuentas estamos, por decirlo de alguna manera, peleándonos con nuestros principales socios comerciales.

Hay otros dos acuerdos pendientes, uno con Reino Unido (que surgió cuando el Brexit) y hay que negociar con ellos nuevamente, para tener una zona de Comercio que sea benéfica para ambas partes y una también hay otro acuerdo con Corea del Sur, que se ha quedado en el mero trámite.

Otra parte, que también es importante para la economía nacional, es lanzar una un mensaje de certidumbre al mundo: que pueden invertir en México. Y hacer sentir a los posibles inversionistas eso, sobre todo cuando hemos visto incertidumbre no solamente económica, sino política.

¿Qué perfil debería cumplir la próxima persona que ocupe la Secretaría de Economía?

Yo creo que el perfil sí tiene que ser una persona que conozca. No quisiera decir carreras, doctorados o maestrías, pero a fin de cuentas que sea experto en temas económicos, naturalmente economista.

No estaría mal una persona que tuviera plenos conocimientos económicos de Comercio Exterior, de Finanzas y demás para poder representar el país de cierta manera. Por otro lado, yo creo que sí tiene que ser una persona muy política, que sepa manejar política internacional, los tiempos y las formas para que las negociaciones lleguen a buen término.

Te recomendamos ver:

Circula audio falso sobre el manejo de la pandemia de Covid-19 de AMLO