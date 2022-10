AMLO propone comprar tecnología alemana para tapar baches en municipios

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está dispuesto a comprar una máquina alemana para tapar baches, a pesar de que esa es una responsabilidad de los gobiernos municipales.

López Obrador afirmó que el mantenimiento a los caminos sigue siendo una asignatura pendiente. “Nada más quiero aclarar algo, Eso corresponde atender a los gobiernos municipales porque el Gobierno Federal tiene que resolver el problema de las carreteras federales, construirlas, y hacerse cargo del mantenimiento, pero lo que tiene que ver con baches, ya es un asunto de la autoridad local”.

El mandatario afirmó que su gobierno apoya ya que es una “necesidad sentida” de las personas. “Hasta se han burlado de mí, los conservadores y adversarios, porque sostengo que es el primer problema que persiste. Siempre sale en primer lugar los baches, en segundo o tercero está la seguridad”.

“Acabo de ir a Veracruz, a Minatitlán, y la demanda de los ciudadanos es: “Oiga, no se puede transitar por la carretera de Minatitlán a Coatzacoalcos, está llena de baches. Y ahora que vino usted, le taparon con tierra”. Y no saben cuánto me molesta que todavía –porque eso yo lo cuestionaba estando en la oposición– en los caminos hay mucha gente y niños con palas, tapando los huecos y pidiendo una cooperación”.

El presidente mostró un video que se encontró hace unos días “buscando información”, en el que se ve una máquina que tapa baches, originaria de Alemania.

“Ojalá investiguen las autoridades locales y, si les sirve, nosotros les ayudamos si van a comprarlas con ese propósito. Se está utilizando en algún país, en Alemania”, añadió.

Finalmente, López Obrador pidió procurar que, “si se va a hacer una calle, que se haga de concreto, que se haga bien. No al contratismo corrupto que imperaba, porque eran cercanos a los candidatos, les daban los contratos y hacían mal las obras”.

Finalmente, afirmó que analizará este presupuesto extra con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y con Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Los municipios deberían de usar su presupuesto, esto es adicional. Pero entiendo que es mucho el atraso...”, concluyó.

