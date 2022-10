5 revelaciones del libro “El Rey del Cash” y lo que AMLO ha respondido al respecto

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el libro “El Rey del Cash”, escrito por Elena Chávez, exesposa de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos a AMLO desde 2006, le afecte políticamente. Por el contrario,afirmó que vendrán varios libros en su contra porque “es un proceso de transformación” que “afecta intereses creados, y también se sienten afectados en su pensamiento conservador”.

Ante los cuestionamientos de reporteros, López Obrador afirmó que “no tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba”. También calificó la publicación del libro como “un acto de libertad, aún sin pruebas, y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas”.

Estas son algunas de las afirmaciones que se hacen en el libro y lo que el presidente López Obrador ha afirmado en su momento.

1. César, el hermano

En el libro, Elena Chávez recuerda un encuentro que tuvo con López Obrador en abril de 2005, cuando su entonces esposo enfermó de cáncer en la garganta. “‘César no es solo mi colaborador, sino mi hermano’, me dijo López Obrador en abril de 2005, unos meses antes de que renunciara a su cargo de jefe de gobierno. En aquellos días me mandó llamar a su oficina luego de enterarse de que su amigo padecía cáncer de garganta. Me pidió que cuidara de su salud día y noche. Él se encargaría de pagar la cuenta de la operación y posteriormente de las radioterapias que le hicieron en el hospital privado Médica Sur”.

Después de la boda de Yáñez en 2018, misma que apareció en revistas de socialité, López Obrador relegó a su más cercano colaborador y poco habló de él en las conferencias de prensa matutinas, una vez que llegó al poder.

En julio de 2019, López Obrador recordó a Yáñez en la época de campaña electoral. “Yo, en el libro que publiqué ‘La salida’ hablo de que en el gobierno había nueve mil plazas de alto nivel y que consideraba que podíamos conducir el gobierno con tres mil, está escrito [...] ¿para qué tanta gente?, ¿Cómo hicimos la campaña? Cuatro personas, dos compañeros en la conducción de la camioneta, César Yáñez y yo”, concluyó.

Por otro lado, en julio de este 2022, Yáñez fue nombrado como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Segob. “Fue una decisión del secretario de Gobernación, me hizo la propuesta, yo estuve de acuerdo”.

2. Institucionalización del moche

En su testimonio, Elena Chávez señala que “un tabasqueño de bigote corto y desaliñado que despachaba en la Oficialía Mayor” se convirtió “en el martirio de todos los empleados de confianza”. Se trataba de Octavio Romero Oropeza [actual director de Pemex] y “de su oficina salió la primera orden de apoyar obligatoriamente con un porcentaje del salario las acciones no contempladas con recursos públicos”.

En la conferencia de prensa del 24 de septiembre de 2019, el presidente López Obrador señaló: “Quiero hacer un reconocimiento, tanto a la secretaria de Energía, Rocío Nahle; como al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Dos servidores públicos de primer orden, de lo mejor que se tiene en estos momentos difíciles por los que estamos pasando, sobre todo por lo que ya vivimos al recibir Pemex en una situación deplorable”.

López Obrador le ha reconocido a Romero las acciones para echar abajo la Reforma Energética.

3. Beatriz, viajera frecuente

Elena Chávez afirma que en varias ocasiones vio a López Obrador llegar a su casa a cuidar a su hijo Jesús Ernesto, pues las niñeras ya habían terminado el horario y su esposa, Beatriz Gutiérrez se encontraba de viaje.

“Beatriz, según palabras de César, viajaba mucho porque estaba haciendo una maestría, porque se iba con su mamá al extranjero o simplemente porque se enojaba con el esposo. Durante la temporada que fui por César siempre vi la misma escena: López Obrador corriendo para cuidar a su pequeño hijo”, cita Chávez.

Sobre las decisiones de su esposa -y de su relación- el presidente ha guardado silencio en las conferencias de prensa.

Este 11 de octubre, López Obrador abrió un poco la puerta sobre el futuro que le espera a la pareja una vez concluyendo el sexenio. “Nosotros terminamos, en mi caso en menos de dos años, y me voy a Palenque. Y ella va a seguir como maestra y como investigadora, eso es lo que me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar. Ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio, independiente, y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero, de zalamero dirían en el pueblo”.

4. Marcelo y su carnal Mario Delgado

Elena Chávez describe a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado como dos personas con deseos de poder. “En un par de horas que compartimos la comida, me di cuenta de que el expriista [Ebrard] era sumamente codicioso y para lograr sus objetivos no le importaría sacrificar a su propia familia”.

“Andrés Manuel López Obrador había hecho de Marcelo Ebrard la mejor elección para dejarle encargado el changarro, donde el dinero corría como agua: desde los impuestos que odiamos los mexicanos, pasando por el Metro, exprimido por muchas manos, y la Red de Transporte de Pasajeros, hasta las secretarías, los órganos descentralizados y la Asamblea Legislativa, desde donde se aprueban los presupuestos de las dependencias”, explicó Chávez, señalando a Mario Delgado como uno de los principales operadores.

En varias ocasiones López Obrador ha señalado su confianza hacia el actual canciller, aún tras escándalos como la caída de la Línea 12.

5. Infarto, simulación o realidad.

Finalmente, Chávez indica que pudo existir simulación en el infarto que AMLO sufrió el 3 de diciembre de 2013, no en cuanto a la enfermedad, sino a que fue atendido en una de las habitaciones más caras y exclusivas del hospital Médica Sur, y que Alejandro Esquer, actual secretario particular, le había comprado -con recursos públicos- un seguro de gastos médicos mayores, contrario a la frase de AMLO que los funcionarios públicos deben atenderse en el sector público.

“Posteriormente, cuando pasó la crisis, César me contó que su jefe estuvo internado en una de las suites más caras del hospital. Sin embargo, no sabía si el seguro de gastos médicos mayores que Alejandro Esquer le había comprado a López Obrador y al propio César cubriría los gastos de la operación, el internamiento y todo lo que en los hospitales acumulan para hacer una cuenta impagable”, comenta Chávez.

“Efectivamente, con los recursos públicos de los mexicanos, el secretario particular de AMLO compró seguros de vida para él y su grupo compacto: los demás, los de baja jerarquía, jamás se habrían parado en Médica Sur, sino en algún hospital del IMSS o del gobierno del Distrito Federal pidiendo el favor de la atención”, añade la escritora.

En diversas ocasiones, AMLO ha hablado de su infarto, pero tanto de la hospitalización.

“A mí me dio un infarto y me salvé porque estaba yo en la ciudad, a media hora de un hospital, pero si tardo media hora más no lo estaría contando”, comentó el pasado 18 de mayo. Sin embargo, el 8 de enero de 2020, comentó: “A mí me dio un infarto, tuve la suerte de que estaba a 10 minutos de un hospital y me salvaron por eso”.

En 2019, el tiempo también cambió. “A mí me dio un infarto y en 15 minutos estuve en un hospital y me salvaron la vida, a partir de que me pegó fuerte a las dos de la mañana, que es un dolor, dicen que es un dolor como el de parto, muy fuerte, y es cierto, es tan fuerte el dolor que ya no quiere uno tenerlo, o sea, así, es decir ‘que se me quite ya’, o sea, pase lo que pase, pero es muy fuerte; pero en 15 minutos me estaban interviniendo”.

3 PREGUNTAS CON

Claudia Benassini Félix, especialista de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación

¿Qué lectura nos puede dar de este libro?

Uno tendría que considerar que la autora desde luego tiene información y datos de primera mano de una persona que conoce el tema, que estuvo presente y que lo puede narrar. Eso es muy importante, además el texto se acompaña de entrevistas, y publica también evidencias. Eso es importante. Otra cuestión tendría que ver también con la editorial. Una editorial como Grijalbo muy difícilmente se arriesga a publicar un trabajo con esta idea de que sea un escándalo sin fundamento.

Existen algunos comentarios de que son cosas sin fundamento, por la misma posición en la que se encuentra, pero eso no quita valor al trabajo que ya hizo.

¿Se puede comparar este escándalo con los que otros presidentes han tenido? Por ejemplo, con la Casa Blanca en el sexenio de Peña Nieto.

Son temas totalmente distintos, en el sentido de que la Casa Blanca era como muy previsible, por cómo se iban articulando ciertas estrategias para hacerse propiedades, no de manera necesariamente abierta.

Coincide en que la Casa Blanca también fue un asunto periodístico, lo trabajó Carmen Aristegui y un equipo de personas. La pregunta es si “El rey del cash” tendrá repercusiones. En la mañana, el presidente lo descalificó y habló de deshonestidad intelectual y de mentiras.

No necesariamente el 100% de lo que hay ahí podría ser este totalmente verdadero, porque uno reconstruye las cosas, pero lo que uno va conociendo, pues va sonando con cierta lógica.

¿Qué panorama puede seguir tras la publicación del libro?

Es muy complicado, porque tendría que ver con los escenarios de cara al 2024. Eso no depende únicamente del presidente.

Sabemos que los grupos de oposición van a empezar a hacer más de este asunto, de tal manera que se conozca realmente qué es. Esto puede, no necesariamente, dañar a la gente de base.

Pero también la posición no tiene un candidato fuerte. No hay un liderazgo importante que concentre las quejas.

Veo muy complicado que esto tenga repercusiones, pero tendríamos que ver cómo se va desarrollando.

Tenemos el tema, por ejemplo, de la Casa Gris y con la Casa Gris no pasó nada. Al final de cuentas, algunas de las personas que estuvieron hablando y gritando y acusando reconocen que no tenían mayor información, entonces el asunto será: ¿Qué es lo que pasa con este libro?, ¿Se va a morir también? Habrá que seguir pendientes y creo que es una buena manera de empezar a jalar el hilo.

