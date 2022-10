En estos casos el virus de la hepatitis C es curable

Durante la Cumbre en Virología México 2022, celebrada del 14 al 16 de octubre en Mérida, Yucatán, especialistas en infectología, hepatología, salud pública y farmacología coincidieron en tener una detección oportuna de la hepatitis C, la cual ya es curable.

En México se estima que hay 600 mil personas que viven con hepatitis C y solo se tiene diagnosticadas el 5%, pero la gran mayoría no lo sabe, por lo que es necesario implementar campañas de prevención para que las personas reciban un tratamiento oportuno, de acuerdo con especialistas que participaron en la Cumbre Nacional de Virología 2022.

El presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el doctor Jesús González Roldán, señaló que entre la población heterosexual se hacen menos pruebas para detectar hepatitis C o el VIH, a pesar de las situaciones de riesgos que enfrentan las personas en sus actividades cotidianas como al tener relaciones sexuales, hacerse la manicura, tatuarse o compartir jeringas.

Te puede interesar: Día Mundial contra el Dolor: Seis tips que te ayudarán a balancear tu vida personal y laboral

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay 58 millones de personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C, cada año se generan alrededor de 1.5 millones de nuevas infecciones. Actualmente hay 3.2 millones de adolescentes y niños con infección crónica por el virus de la hepatitis C. En 2019 fallecieron aproximadamente 290 mil personas a causa de esta enfermedad, sobre todo por cirrosis y cáncer de hígado.

Durante la Cumbre en Virología México 2022, celebrada del 14 al 16 de octubre en Mérida, Yucatán, se reunieron especialistas de infectología, hepatología, salud pública y farmacología, quienes coincidieron con los secretarios de salud de los estados de Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Colima y Yucatán en tener una detección oportuna de la hepatitis C, la cual ya es curable.

Cumbre Virología México 2022. Foto Twitter

Jesús Roldán destacó que México es pionero en un programa en eliminación de esta enfermedad, cuenta con tratamientos efectivos para la atención y cuidad de enfermedades víricas como hepatitis C y el VIH. De ahí la importancia de detectar los casos y tratarlos, y que estos nuevos medicamentos no tienen ningún efecto secundario.

Aunque actualmente, no existe una vacua eficaz contra la hepatitis c, los antivirales pueden curar más del 95% de los casos de esta enfermedad, pero el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno puede ser escaso, indicó el especialista.

“Es importante invitar a la sociedad, organismos de salud gubernamentales a promover la detección temprana entre la población, sobre todo en grupos de riesgo para identificar a las personas que viven con VIH o hepatitis C, y que aún no saben que lo tiene. Un diagnóstico oportuno, a través de pruebas confiables, hace la diferencia para la lucha contra el virus”, expresó González Roldán a medios de comunicación durante la inauguración de la Cumbre.

Cumbre Virología México 2022. Foto Twiiter

En tanto, el doctor Carlos Cabrera May, director ejecutivo de la Fundación BAI A.C., mencionó que en esta cumbre se planteó trabajar para elaborar programas de lucha que puedan, en última instancia, eliminar la hepatitis viral como un problema de salud pública.

Cabrera May hizo un llamado a los medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad ante esta enfermedad, para acabar con el estigma, la discriminación y la desinformación hacia las personas que viven con virus del VIH y hepatitis C; así como para implementar políticas públicas para que las personas tengan acceso al tratamiento en todo el país.

El evento fue organizado por la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica (AMIMC) y la Fundación BAI.

Cumbre Virología México 2022

¿Cómo se contagia la hepatitis C?

La forma más común de transmisión de hepatitis C es a través de la sangre, cuando los fluidos de la sangre de la persona infectada ingresan en el cuerpo de la persona no infectada por compartir agujas o “equipo” para inyectarse drogas, por lesiones con objetos punzantes no esterilizados, compartir objetos de higiene personal y prácticas sexuales poco seguras.

El virus de la hepatitis C, puede permanecer en el cuerpo de forma silenciosa, sin síntomas visibles durante años, por ellos es importante realizar pruebas de diagnóstico oportuno.

¿Cuáles son los síntomas?

Toda infección crónica de hepatitis C comienza con una fase aguda, que generalmente no se diagnostica porque rara vez causa síntomas. Alrededor del 20% de las personas expuestas al virus tiene síntomas que pueden aparecer entre dos y seis meses después de la exposición, entre los que podemos mencionar:

Aparición de hemorragias con facilidad

Propensión de hematomas

Fatiga

Falta de apetito

Coloración amarillenta de la piel y los ojos

Orina de color oscuro

Picazón en la piel

Acumulación de líquido en el abdomen (ascitis)

Pérdida de peso

Confusión, somnolencia y dificultad en el habla (encefalopatía hepática)

La hepatitis C es una inflamación del hígado causado por este virus el cual, si no es tratado a tiempo, puede provocar cirrosis y cáncer hepático.Esta enfermedad se puede diagnósticas con un simple análisis de sangre. El tratamiento puede incluir medicamentos que ayudan a eliminar el virus del torrente sanguíneo y finalmente curarte de la hepatitis C.