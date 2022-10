En un mes, decomisan 6.6 kilogramos de sustancias controladas en el AICM

En el periodo del 21 de septiembre al 20 de octubre fueron decomisados 6.6 kilogramos de sustancias controladas aseguradas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dijo este jueves el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante el informe de seguridad mensual.

Ojeda explicó que el personal laborando en el AICM son mil 500 efectivos, quienes entre sus acciones y resultados suman mil 216 acciones y apoyos totales.

Por otro lado, se aseguraron ocho artefactos peligrosos y en cuanto al apoyo de Migración, fueron inadmitidas 4 mil 551 personas.

En el mismo periodo hubo tres acciones del equipo antiexplosivos, y fueron detenidas 21 personas por diferentes delitos.

¿Cuántas sustancias controladas se decomisan en el AICM?

Tras una revisión, no en todos los reportes de seguridad se informa sobre los decomisos de sustancias controladas efectuados por la Marina en el AICM. Al menos, no de la misma manera. De hecho, en los informes de enero, febrero, marzo y abril no se dieron a conocer estos datos.

En mayo pasado, la Marina tuvo “aseguramientos de droga” por 62.76 kilogramos, dividido en cuatro sustancias: ayahuasca, marihuana, metanfetamina y cocaína. No hubo un desglose por cada sustancia.

Por otro lado, en junio también hubo “aseguramientos de droga”, pero dividido en tres rubros: cocaína (35 kilogramos), metanfetamimna (62.4 kilogramos) y ayahuasca (141.7 kilogramos). Un total de 239.1 kilogramos.

En julio, los “aseguramientos de droga” se dividieron sólo en dos sustancias: cocaína y ayahuasca, del que se reportó el decomiso de 66 kilogramos y 161 kilogramos, respectivamente. 227 kilogramos en total.

Mientras que en el informe de agosto, ni siquiera se mencionaron los “aseguramientos de droga” . Solo se informó de municiones aseguradas, apoyo a migración, acciones y revisiones del equipo antiexplosivos, personas detenidas y hasta robo de maletas; en el que hubo cero casos.

Finalmente, en el informe de septiembre, se informó que en el mes anterior se aseguraron 24.2 kilogramos de metanfetamina, solamente.

¿Caen decomisos en el AICM?

Esta información surge en medio de reportes de que los decomisos de cocaína en puertos y aduanas -a cargo de la Secretaría de Marina- tuvo un desplome de 94% entre 2020 y 2021.

Según información del periódico El Universal “de acuerdo con una solicitud de Transparencia hecha a la Secretaría de Marina Armada de México, se informó que en 2020 se decomisaron mil 167.44 kilos de cocaína; sin embargo, en 2021 cayó a 74.31 kilos, de acuerdo con cifras del gobierno federal. También se dio a conocer que en 2019, primer año de la actual administración, se registró una incautación de 638.7 kilos de la droga”.

