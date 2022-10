Sin sustento, 59% de las declaraciones sobre seguridad emitidas en las mañaneras

La organización Causa en Común A.C. presentó el informe “No hay, no quieren y no entienden”, en el que se analizaron datos presentados por las fuerzas de Seguridad en la conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como conclusión, detallan que solo el 41% de las respuestas proporcionadas por las instituciones “concuerdan totalmente” con las declaraciones emitidas en las conferencias, “sin que ello signifique veracidad de la información”.

Mientras que el gobierno sostiene que las conferencias de prensa matutinas son “un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas”, para Causa en Común no es así. Para llegar a estas conclusiones, la organización realizó el seguimiento -de diciembre de 2018 a junio de 2022- de 764 conferencias de prensa, de las cuales, en 420 se abordaron temas de seguridad y justicia.

“A partir de ello, se formularon 2,095 solicitudes de acceso a la información a instituciones encargadas de tareas de seguridad. Del total de respuestas proporcionadas, en el 29% de los casos las instituciones evadieron dar la información solicitada, respondiendo con “incompetencia” (15%), “inexistencia” (12%) y “reserva de información” (1%). Sólo en el 55% de las solicitudes, las instituciones “entregaron información relativa a todos los cuestionamientos” y en 16% “entregaron información parcial a algunos cuestionamientos”.

También puedes leer: Estrategia de Seguridad de AMLO se aleja de los resultados prometidos

“En una visión general, solo el 41% de las respuestas proporcionadas por las instituciones ‘concuerdan totalmente’ con las declaraciones, sin que ello signifique veracidad de la información. El 59% no da sustento a las declaraciones sobre seguridad emitidas en las conferencias de prensa matutinas.

“Se ha dicho que las mañaneras son un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, pero cuando se solicitan los datos en los que se basa lo que a conocer el presidente, la respuesta suele ser que no hay obligación por parte de la oficina de la presidencia de proveer un soporte documental al respecto”, comenta Carlos Bravo Regidor, quien afirma que “Las mañaneras son un escenario donde todos los días se escenifica una ficción: la transparencia sin acceso a la información”.

En ese sentido, Bravo Regidor afirma que “las mañaneras saturan la conversación y el espacio público con un relato general que no tiene -en muchas ocasiones- datos concretos que lo sustenten”

“Este estudio de Causa en Común recurre a otras Instituciones para no topar con la noción de que el presidente en las mañaneras no es un sujeto obligado a decir la verdad”, añade Bravo.

También puedes leer: 4 momentos de tensión entre AMLO y las agencias extranjeras de Seguridad

“Por un lado, están las mañaneras saturando el espacio de la cobertura mediática y de la discusión pública, y por otro lado, están imperando las evasivas en las respuestas de las instituciones de materia de Seguridad. Estamos ante una política oficial de desinformación”.

¿Qué se dice en las mañaneras sobre Seguridad?

Durante el periodo que Causa en Común consideró para realizar el estudio, la mayoría de las declaraciones en conferencias de prensa relativas a seguridad fueron sobre el despliegue y funciones que efectúan las Fuerzas Armadas “lo que da cuenta del énfasis militar del actual gobierno, así como de su abandono del desarrollo de instituciones civiles”, añaden.

En la mayoría de las ocasiones los datos sobre incidencia delictiva los presentan los secretarios de Defensa y Marina; en cambio son mínimas las participaciones del encargado del SESNSP.

Además, las instituciones federales de seguridad suelen negar información directamente vinculada con sus responsabilidades establecidas en ley. Esto puede deberse a que no cuentan con dicha información, a que no consideran conveniente difundirla (aún y cuando haya sido ya manifestada o esté vinculada con declaraciones en conferencias de prensa matutinas), por deslindarse de alguna postura o declaración, porque no conocen sus responsabilidades, como acto reflejo hacia la opacidad, o por una combinación de estas razones.

Te recomendamos leer: Jorge Ramos y AMLO discuten en la mañanera por cifras de seguridad

Finalmente, Causa en Común advierte que algunas negativas a proporcionar información pueden explicarse porque el gobierno no cuenta con los insumos necesarios para tomar decisiones, pero algunas evasivas son aún más incomprensibles, pues la información que se solicita ya es pública.

“Por tanto, el gobierno federal suele esconder información, suele desconocer las declaraciones emitidas en las conferencias de prensa matutinas, y suele eludir responsabilidades. Esta situación de opacidad e irresponsabilidad generalizadas, desde luego incompatible con una democracia, se agrava cuando se toma en cuenta que parte importante de la información que sí se brinda es muy dudosa, como lo acredita, entre otros trabajos de organizaciones sociales, el análisis de Causa en Común titulado “Un país sin denuncia… Y probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad”.

Te recomendamos ver

“Fue atole con el dedo”, acusa Anaya a AMLO por ‘hipocresía’ tras espionaje de Sedena