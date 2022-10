Morena lanza convocatoria para acabar con “PRInosaurios” de Coahuila en 2023

El presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, anunció que el próximo 31 de octubre se emitirá la convocatoria para quienes estarán a cargo de la organización de formación de comités con miras a los comicios electorales de Coahuila en 2023.

Delgado Carrillo informó que el registro de aspirantes se realizará el 3 y 4 de noviembre; mientras que la definición del candidato de Morena que competirá por la gubernatura de Coahuila se prevé para el 12 de diciembre del año en curso.

El dirigente del partido guinda hizo el anuncio tras la proyección de un spot en el que se indica que en el 2023 “se extinguirán los últimos PRInosaurios”, en referencia a los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila y en el Estado de México, Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo.

“Ya con esto arrancamos el proceso en Coahuila, será –como lo dijimos desde el principio– abierto para la participación de quien se quiera inscribir, y vamos a resolver como se resuelve en Morena, a través de encuestas, para que la gente tenga la oportunidad de decidir quién debe encabezar estos trabajos”. — Mario Delgado.

Delgado afirmó que las encuestas que tienen al momento colocan a Morena como el partido político con mayor preferencia en ambas entidades, e incluso para las elecciones presidenciales de 2024. No obstante, apuntó qué solicitarán a casas encuestadoras la realización de encuestas espejo durante el proceso interno para la elección de su candidato en Coahuila.

Celebra próxima discusión de Reforma Electoral en Cámara de Diputados

El dirigente nacional de Morena celebró los avances en materia de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados; según explicó Delgado, en el recinto legislativo existen cerca de 104 iniciativas, incluyendo la del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que prevé la modificación de 18 artículos constitucionales y siete transitorios.

El morenista aseguró que los diputados analizarían todas las iniciativas para no restarle legitimidad al proceso de 2024. “Es importante destacar que necesitamos una reforma electoral que no le vaya a quitar legitimidad al proceso de 2024, sobre todo porque es claro, es evidente, que todas las encuestas hasta el momento, nos ponen como que Morena va a ganar la presidencia en el 2024. Entonces no vamos a hacer un ejercicio de reforma que ponga en duda ese triunfo″, sostuvo.

