Tras hackeo a Sedena, diputados meten acelerador a ley de ciberseguridad

La Cámara de Diputados metió el acelerador para trabajar y aprobar la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad que se había quedado en el congelador en legislaturas pasadas, pero que ante el hackeo que sufrieron las Fuerzas Armadas por el grupo denominado Guacamaya Leaks, quedaron expuestas diversas deficiencias del gobierno federal en sus bases de datos y protección de datos personales, así como labores de inteligencia que han realizado en los últimos años.

El proyecto que ya se encuentra en San Lázaro, busca sentar los cimientos de la primera Agencia Nacional de Ciberseguridad que opere en todo el territorio nacional y pueda prevenir futuros ataques cibernéticos, como los ocurridos en fechas recientes. Además de esto se establece en el borrador la operación de una Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética, además de un equipo de inteligencia para que brinde respuesta inmediata a hackeos.

Entre los argumentos de la iniciativa se encuentran que México es uno de los países de Latinoamérica que más intentos de ciberataques ha registrado en el primer semestre de este año. De acuerdo con Fortinet, empresa de ciberseguridad, el país sufrió 85 millones de intentos de ciberataques de enero a junio, lo que implica un incremento de 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y uno de los impulsores de la normativa en la Cámara baja, aseguró que se pondrá a consideración de todas las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión el primer borrador de iniciativa de ley de Ciberseguridad, para que puedan homologar criterios y cerrar la brecha de ataques que se realizan todos los días contra la administración federal.

“Hay que preguntar cuáles son los fines que hay detrás, si no es generar una desestabilización. Que no lo hayamos visto de manera física no quiere decir que no hayamos sufrido un ataque como nación. Eso es lo que estamos enfrentando”, precisó el diputado del Partido Verde Ecologista de México.

Incluso confirmó que a raiz de la información extraída de los sistemas de cómputo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es evidente el peligro que representan los ciberataques y el riesgo que implica en el contexto de seguridad nacional. “No podemos dejar a un lado el visualizar esta materia con el carácter de seguridad nacional”.

“Mi compromiso y el del senador Jorge Carlos Ramírez Marín es presentar la iniciativa de ley durante el presente Periodo Ordinario de Sesiones, por lo que los tiempos nos marcaban como necesario realizar el Parlamento Abierto en estas fechas”, dijo el legislador.

Se trata de un predictamen que consta de 11 títulos, 82 artículos, y siete artículos transitorios.

Agencia Nacional de Ciberseguridad

Equipo de Inteligencia y Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad

Unidades de Ciberseguridad

De la Autoridad Investigadora

De la Fiscalía Especializada en Delincuencia Cibernética.

Datos:

El objetivo es que antes del 15 de diciembre próximo se aprueben los cambios al marco legal para prevenir ciberataques en el país. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, dijo que en el Congreso se hará un esfuerzo para sacar adelante dicha ley.

Cifra: