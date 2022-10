‘Reforma electoral consolidará el legado de la 4T: evitar futuros fraudes’, promete AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó la conferencia de prensa matutina de este lunes para impulsar su propuesta de Reforma Electoral, incitado por el resultado electoral de Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva fue electo nuevamente como mandatario.

“La elección de ayer fue muy aleccionadora. Ahora sí que es la lección de la elección, que es el buen funcionamiento del Instituto Electoral en Brasil. Tienen en Brasil una población de 214 millones de personas, y tienen 148 millones de electores”, comentó el mandatario. “Tienen zonas muy alejadas y lo increíble es que a las 2 horas, después de cerradas las casillas, ya tenían el 90% de los votos contados. Aquí hay que esperar hasta las 11, para saber el preliminar”, añadió.

El presidente recordó las ventajas del voto electrónico, por el caso de Brasil. “Debe de haber voto electrónico y voto directo, por eso también de manera natural empiezan a llegar los votos de las ciudades. Iba arriba Bolsonaro, pero luego empezó a cambiar porque llegan los votos de las zonas más apartadas. También esa es una lección. La gente más necesitaba vota por los gobiernos que considera que van a atender sus peticiones”.

Fortalecimiento de la democracia, el legado de la 4T: AMLO

López Obrador explicó también que el fortalecimiento de la democracia en México y “que nunca más haya un fraude” es parte del legado de la Cuarta Transformación, además, expresó su orgullo porque ya “no haya tapados”.

“Los defraudadores, los mapaches electorales, ahora están convertidos en demócratas. Lo cierto es que ellos dominan el INE y el Tribunal”, añadió el mandatario, haciendo énfasis en que “No es cierto que por el Tribunal y el INE haya democracia en México. Hay democracia en México, o se ha avanzado, por el pueblo. No por ellos”.

Finalmente, el presidente señaló que su propuesta de Reforma Electoral busca dejar el legado de que ya no haya más fraudes electorales.

“No es hacer a un lado la democracia. No. Nosotros lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país. Es el mejor sistema político y de gobierno. No sólo es el mejor sistema político-electoral, es una forma de vida como lo establece la Constitución y estamos adheridos a eso. Es nuestro ideal. Es parte del legado de la Cuarta Transformación. Que nunca más haya un fraude. ¿Ustedes creen que no me siento orgulloso de que no hay tapados? ¿Qué no es motivo de orgullo el que no decida yo, en mi carácter de presidente, quién va a ser el candidato del partido al que pertenezco y que sea el pueblo?”.

