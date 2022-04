¿En qué consiste la reforma electoral de AMLO?

La reforma electoral, uno de los pendientes legislativos del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó este jueves durante la conferencia de prensa matutina; mismo día en que será enviada a la Cámara de Diputados. Entre sus principales objetivos está reducir el costo de las elecciones en el país, sustituir al actual órgano electoral y crear una sola legislación en materia electoral para el país.

Presentada por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la reforma plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), que será sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que tendrá un menor número de consejeros -pasando de los 11 que son en la actualidad a siete-, además de que serán elegidos por el voto popular en una jornada que se realizará el primer domingo de agosto, y cuyos candidatos serán propuestos por los titulares de los tres poderes de la Unión.

Adán Augusto López Hernández explicó que con esta reforma político electoral “se reduce el financiamiento y el costo de las elecciones”, por lo tanto, “dejarán de ser de las más costosas del mundo”.

Además, se reduce el gasto de partidos políticos y de fomentará el voto electrónico, con el objetivo de facilitar la participación de millones de mexicanos que viven en el extranjero.

Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), informó los puntos clave de la reforma presentada este jueves:

Sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte surgir de un movimiento democrático, llegar de una lucha democrática, llegar a la presidencia, tener la facultad para presentar una iniciativa de reforma constitucional y no hacerlo porque se van a enojar los oligarcas, o sus voceros, o sus intelectuales orgánicos. ¡Pues no! ¿Que vamos a hacer en materia democrática? Es una responsabilidad y nosotros vamos a cumplir con la nuestra. Que sea el Congreso el que libremente debata y vea si conviene o no conviene. Y que sea transparente el debate para que todos los mexicanos nos enteremos.

— Andrés Manuel López Obrador, durante la presentación de la reforma electoral