AMLO ordena limpiar el Zócalo para recibir manifestación en defensa del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se terminara antes un evento de béisbol en el Zócalo Capitalino para que la más grande plaza pública del país esté libre, con el objetivo de que este domingo puedan reunirse los opositores a su propuesta de Reforma Electoral.

Así lo dio a conocer López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, en la que dijo apenas haberse enterado del evento que se realiza afuera de Palacio Nacional, donde trabaja y vive, y en el que había sido invitado a la inauguración.

“Yo no tenía información de que había un evento, organizado por una organización, y convenido por el Gobierno de la Ciudad de México de tiempo atrás. Es un torneo de Béisbol en el Zócalo. Ayer martes me enteré y le pedí a la jefa de Gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo, en vez del domingo, el sábado. Y me comentó la jefa de Gobierno que había hablado con los organizadores y que ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo”, comentó el mandatario.

Este movimiento surge semanas y días después de que López Obrador haga referencias a las manifestaciones que él hacía cuando era opositor, y en las que siempre se llenaba el Zócalo capitalino de asistentes.

“Informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, contratiempo u obstáculo. Además, como que está mejor el Zócalo. Más amplio, y es de todos. El Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio, y además no quiero que hagan enojar al Benemérito, porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas. Son los que sacaron el retrato de Juárez de Los Pinos. Se van a sentir mal ahí y Juárez no va a estar tranquilo, porque decía que ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’. Y decía que ‘El triunfo de la reacción era moralmente imposible’”, añadió el mandatario.

Finalmente, el mandatario -que ha afirmado en varias ocasiones que no existen manifestaciones en su contra o en contra de su gobierno- concluyó su comentario al respecto diciendo: “Lo interesante es que se manifiesten. Es como el mundo al revés, pero más que nada lo que decíamos ayer. Estamos viviendo tiempos importantísimos”.

