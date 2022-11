Estas preguntas te ayudarán a detectar si tiene diabetes

En México hay más de 8 millones de personas que viven con diabetes, de continuar con esa tendencia, para 2045 podrían ser más de 21 millones de mexicanos con este padecimiento. Actualmente se debe fortalecer acciones preventivas y de diagnósticos oportunos, de tratamiento integral, de seguimiento y control de la enfermedad.

La diabetes es una enfermedad no transmisible, la cual es la tercera causa de muerte en México, solo detrás de las enfermedades cardiovasculares y Covid-19, pero que de no controlarse, podría generar complicaciones como insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica (ERC). En México, entre el 20 y 40 por ciento de las personas con diabetes desarrollaron ERC, que de no recibir tratamiento podría culminar en desenlaces fatales.

¿Cómo saber si tengo diabetes?

Es necesario medir la cantidad de glucosa (azúcar) en sangre y esto se hace a través con la prueba de la hemoglobina glucosamina. Se recomienda a las personas que tiene sobre peso u obesidad y uno o más de los siguientes factores:

Familiar de primer grado con diabetes

Antecedentes de enfermedades cardiovasculares

Hipertensión arterialColesterol HDL 35 mg/dl

Triglicéridos 250 mg/dl

Síndrome de ovario poliquístico

Inactividad física o sedentarismo

Acantosis

Fumar

Personas con historial de resistencia a la insulina

Beber demasiado alcohol

De acuerdo con el IMSS estos son los síntomas de una persona con diabetes:

Aumento de sed

Orinar más de lo habitual

Cansancio y pérdida de peso

Las heridas tardan en cicatrizar

Comezón en genitales o frecuentes enfermedades por hongos

Visión borrosa, náuseas o vómito

Deseos de comer en grandes cantidades

Coloración negruzca en cuello o codos

Entumecimiento de manos y pies

Los especialistas recomienda acudir con tu médico para que te realice un diagnóstico y té de un tratamiento adecuado.

Estas son las complicaciones de tener diabetes

Con el paso del tiempo se pueden presentar problemas en órganos y ciertas partes del cuerpo: riñones, pies y ojos. También puede aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas y trastornos en los huesos y articulaciones. A largo plazo pueden presentarse complicaciones que incluyen:

Problemas en la piel

Problemas en el aparato digestivo

Disfunción sexual

Problemas con dientes y encías

Presentar niveles altos y bajos de azúcar en la sangre

Inauguración de la "Ciudad de la Salud" en el marco del Día Mundial de la Diabetes, una feria que ofreció servicios de detención temprana de esta enfermedad que cuesta la vida a miles de mexicanos cada año. inauguración de la Ciudad de la Salud, Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.

¿Cómo prevenir la diabetes?

La diabetes no se puede prevenir en todos los casos. Sin embargo, la genética y otros factores de riesgo pueden aumentar tu riesgo.

Come alimentos saludables

Hacer ejercicio

Perder peso

Hay muchas opciones para mantenerse activo. Busca las que más te gusten y que puedas integrar en tus actividades diarias. El fin de semana abre más oportunidades para activarse con amigos y familiares. ¡Comparte tus ideas!#CuandoTeActivasTeLiberas #Libérate @ElijoCuidarmeMX pic.twitter.com/Wvw0RPPWD8 — FUNSALUD (@FUNSALUDMX) October 29, 2022

Salud Móvil 2.0

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Es por ello que con fondos de la Fundación Moisés Itzkowich y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como el apoyo de otras organizaciones, la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) dio continuidad al proyecto de Salud Móvil 2.0, un estudio de investigación científica que busca demostrar las ventajas del uso de la tecnología celular en diabetes.

El proyecto de Salud Móvil se busca reforzar las acciones de la Estrategia Nacional para la prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Su objetivo es motivar cambios que induzcan y refuercen un estilo de vida saludable en pacientes con diabetes, así como enviar información al personal de salud sobre el manejo de estos pacientes a través de mensajes de texto SMS y WhatsApp. Los mensajes no tienen costo para los pacientes, ni para el personal de salud.

Esta tecnología celular funciona en tres niveles o pasos: primero, los pacientes reciben mensajes educativos semanales relacionados con la diabetes, los cuales pueden ser bidireccionales, es decir, se hace una pregunta al paciente para que response y se pueda verificar que la información fue recibida, leída y comprendida correctamente.

El segundo paso consiste en la “charla” o interacción con un chatbot al que se le pueden hacer preguntas sobre duda relevantes y frecuentes para las que se han desarrollado respuestas automatizadas; como último paso, se brinda el acceso a un médico remoto para que el paciente pueda comunicarse con el médico y este le regrese la llamada para brindarle asesoría médica directa y seguimiento mensual constante.

Actualmente el proyecto se llevó a cabo en el municipio de Pajapan, Veracruz, con el objetivo de detectar y controlar a los pacientes con niveles de glucosas alterada mediante el uso del celular. Este proyecto busca replicarse en poblaciones vulnerables de bajos recursos de estados del país donde se presenten alto riesgo de diabetes.