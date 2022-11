Posible influencia de AMLO en elección de la SCJN es riesgosa: especialista

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está por comenzar la última recta en el camino a la renovación de su ministro presidente. Esto, después de que Arturo Zaldívar, actual presidente, concluya su periodo el 31 de diciembre de 2022.

La renovación del presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal ha sido comentada ampliamente en varios sectores, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, especialistas consultados por Publimetro consideran riesgosa la opinión del mandatario en este tema, pues puede percibirse como tratar de influir y no respetar la división de poderes.

Cuestionado sobre si tenía alguna “corcholata” en la elección de la SCJN, AMLO comentó: “Sí tengo una, pero imaginaria, tengo un perfil: quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración, más que lo particular, el interés público, el interés de los mexicanos”.

El presidente López Obrador también se pronunció en contra de las violaciones a los derechos humanos, los “amiguismos”, “influyentismos” y en contra de la “delincuencia de cuello blanco”. El mandatario sentenció que estos son elementos que le gustarían en “la nueva presidenta o el nuevo presidente de la Suprema Corte”.

En 2021, cuando trató de impulsar la “Ley Zaldívar” -que hubiera ampliado el periodo de Zaldívar hasta 2024-, López Obrador afirmaba que solamente el actual ministro presidente Arturo Zaldívar podía encabezar “La transformación del Poder Judicial”. El pasado jueves 17, el presidente respondió: “Sí existe ese perfil en la SCJN. ¡Cómo no! Afortunadamente no todo está mal en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, ni en el país; al contrario, en México tenemos muchos valores. Sí hay gente muy buena en el Poder Judicial; no son la mayoría, pero sí hay”.

Se espera que el presidente López Obrador continúe haciendo referencia al tema en sus conferencias de prensa matutinas, pues la elección del próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realizará el 2 de enero de 2023.

3 PREGUNTAS CON

Dr. Bernardino Esparza Martínez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

¿Qué podemos esperar en las próximas semanas sobre el relevo en la SCJN?

Creo que hay un elemento fundamental, en el entendido de la paridad de género. En principio, la mayor parte de los presidentes de la Corte han sido hombres y creo que hoy, teniendo cuatro mujeres ministras en la SCJN, a una de ellas le corresponde presidir.

Esto es muy importante y sería algo trascendental, por supuesto, para la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Cómo influyen las palabras del presidente López Obrador sobre el perfil que le gustaría en la SCJN?

Creo que no sería lo correcto que tuviera una cierta o grande influencia en el Poder Judicial, porque obviamente no sería una designación libre, sino, de alguna manera sería impulsada desde el Poder Ejecutivo. Eso no sería lo correcto. Para eso está la división de poderes.

Quienes votan son los mismos ministros, es una elección entre ellos.

¿Cómo se espera que sea la votación?

El proceso tiene que ser rápido y por una mayoría consensuada y aprobada por los ministros. Que sea una designación sin ninguna intervención de ningún otro poder ni de ningún poder público, sino simplemente al interior misma de la Suprema Corte de Justicia.

