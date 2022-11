Marcha del 27 de noviembre es porque ganamos la batalla al racismo: AMLO

La mañana de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la manifestación del próximo 27 de noviembre tendrá como objetivo celebrar que en México ya no domina la oligarquía y que se ha ganado la lucha contra el racismo.

Durante su conferencia de prensa diaria, comentó que la manifestación a la que convocó el domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral. “Eso ya está planteado, ya está en el Congreso, y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya lo van a atender en el Poder Legislativo y, si se requiere, en el Poder Judicial, si hay alguna controversia constitucional o se declara inconstitucional en el caso de que se apruebe la ley, ya correspondería a la Suprema Corte de Justicia, pero eso ya, ya está”.

“La marcha es para celebrar que ya no domina en México la oligarquía. Para celebrar que no se permite la corrupción, que ahora sí pagan impuestos los potentados que antes no pagaban, que tenemos finanzas públicas sanas, que el 85% de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público”, dijo el presidente.

López Obrador afirmó que la marcha es para decir “no queremos que en México haya racismo” y que “vamos ganando esa batalla”.

“La marcha es para decir que está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia; para decir que la paz es fruto de la justicia, que ya son 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión y que a partir de enero van a tener un aumento del 25%. Es para decir que hay esperanzas, que hay felicidad en nuestro pueblo; la marcha es para decir que, a pesar de la pandemia y de otras calamidades, México está avanzando y se acrecienta su prestigio en el concierto de las naciones en el mundo”.

Finalmente, advirtió que los únicos no invitados al encuentro son “los provocadores y violentos, pero todo el pueblo está invitado”.

