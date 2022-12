“Que en paz descanse el gran futbolista y humilde maestro”, lamenta AMLO muerte de Pelé

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje de condolencias al pueblo brasileño tras confirmarse la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como “Pelé”, considerado el mejor futbolista de la historia.

Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: pic.twitter.com/otAMdfERWX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022

“Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: “Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre”, publicó el mandatario.

Junto a López Obrador, otros cercanos a su principal círculo también reaccionaron a la muerte del “rey”, como Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario.