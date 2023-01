“Ayudar a pobres es ir a la segura, es asunto de estrategia política”: AMLO

A través de redes sociales se volvió viral un fragmento de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles, en el que afirma que apoyar a los pobres es una estrategia política.

“Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso a la Transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. No es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”, dice López Obrador en el video.

Ahora si, ya se descaro en la conferencia matutina, el porqué ayuda a los pobres, dice que “no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política” pic.twitter.com/JUXdbUgcz6 — Yuseb Yong (@YusebYong) January 4, 2023

La cita se da en el contexto de la respuesta que dio el mandatario a una columna del escritor Guillermo Sheridan del año 2006, titulada “El Estado soy nosotros”, publicada en la edición de septiembre de aquél año de la revista Letras Libres.

“Cuando dicen ‘Hay que buscar el acuerdo con los intelectuales, con los empresarios, con los de arriba’, pues sí, hay que gobernar para todos, pero no se puede poner el futuro de un país, la transformación de México, en manos de gentes que nada más son leales al dinero”, dijo el presidente.

“En cambio el pueblo raso es derecho, es leal, es agradecido, solidario. A nosotros son los que nos han sacado a flote: el pueblo. No los medios de información, no los empresarios, no los intelectuales”, añadió.

“Esa es la intelectualidad orgánica que se tiene, y la estamos enfrentando ahora en el campo de las ideas. Lo mismo a la prensa del antiguo régimen, que está en contra de nosotros. Pero no es nada personal”, explicó López Obrador.

El mandatario afirmó haberle dicho al empresario Claudio X. González Laporte que “para transformar se necesitaba una base social, y que además era uno muy feliz ayudando a los pobres. No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce, ayudar a la gente pobre. Ni todo el oro del mundo vale eso. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura...”, dijo el mandatario, emitiendo la polémica cita