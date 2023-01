AMLO asume responsabilidad de ‘militarización’ del Metro y ofrece presupuesto

Ante las críticas de que se esté “militarizando” el Metro de la Ciudad de México con el despligue de más de seis mil elementos de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él asume la responsabilidad ya que se trata de “prevenir en vez de lamentar”.

“Lo que más nos importan y nos interesa es garantizar la seguridad de todos y lo que queremos es que no haya psicosis y que –encima de todos los problemas cotidianos que se tienen que enfrentar– y que no tengan la preocupación de algún accidente en el Metro que pueda ser provocado”, dijo López Obrador.

“Y si a eso le llaman militarización, o como le llamen, asumimos la responsabilidad. Vale más prevenir que lamentar. Vamos a cuidar a la gente en el Metro y la jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo. Hay presupuesto suficiente, pero si hace falta más presupuesto, va a contar con el apoyo del Gobierno Federal”, añadió.

El presidente afirmó estar trabajando “para que no haya ninguna desgracia”, ya que eso es lo más importante. “¿Que no le va a gustar a algunos? Ya lo sabemos. No les gusta nada. Los usuarios van a estar seguros y van a estar más seguros cuando llegue la Guardia Nacional”, añadió.

López Obrador también afirmó que hay una campaña en medios de comunicación en contra. “Es evidente que hay un ambiente enrarecido en el Metro. En los medios hay campañas como nunca en la historia reciente en contra del Gobierno y todo esto es porque no mandan ellos como mandaban antes, porque no pueden robar, para decirlo con claridad”, concluyó.