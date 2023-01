SEP no puede retirar título universitario a Yasmín Esquivel sin sentencia judicial

La Secretaría de Educación Pública (SEP) argumentó que debido a la autonomía de la UNAM, no puede retirar su título de licenciatura a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, esto luego de que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón determinará que plagió su tesis universitaria.

Esta respuesta se da luego de que la UNAM afirmará que no tiene facultades para retirar los títulos universitario, pues no cuenta con ningún reglamento ni ley que lo establezca, por lo que no podía tomar atribuciones no establecidas en su norma interna.

Debido a esto se notificó a la SEP porque de acuerdo con la ley, la Dirección General de Profesiones puede “cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación”.

Sin embargo, en un oficio enviado por Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, al rector de la UNAM, Enrique Grau, argumentó que la Constitución establece que las universidades a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

Además de que el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón determinó que el asunto debe ser valorado por las instancias universitarias, para que se proceda conforme a la legislación universitaria; pero según la SEP, no hay constancia de que la UNAM haya hecho el análisis correspondiente.

“En respeto a la autonomía universitaria, las instancias competentes para emitir una resolución sobre el tema en cuestión son aquellas señaladas en la Ley Orgánica de la UNAM y su Estatuto General las que deben llevar a cabo el procedimiento que corresponda conforme a las reglas del derecho procesal”.

Aunque Ramírez Amaya dejó abierta una posibilidad: si la UNAM resuelve que Yasmín Esquivel ejerció una conducta considerada constitutiva de un delito, se debe presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente.

“Esto es así porque en tanto que el título expedido, en su momento, por el rector de la UNAM a Yasmín Esquivel, no sea declarado inválido por la autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones carece de facultades para intervenir en forma alguna”.