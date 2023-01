Inteligencia de EU necesita “una revisión” tras juicio García Luna: AMLO

Mañanera del 20 de enero. El presidente pidió estar al pendiente del juicio a García Luna. "No se van a aburrir", añadió. (Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos necesitarán una “sacudida” tras el juicio a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. ¿La razón? Dieron premios y condecoraciones al funcionario, quien ahora está acusado de tráfico de sustancias hacia aquel país, entre otros delitos.

El presidente mencionó que uno de los asuntos que se ventilarán es el papel de las agencias de seguridad de Estados Unidos. “Lo premiaron. Que sí, que se hace de manera institucional, pero ¿y sus agencias de inteligencia? Necesitan una revisión”.

El mandatario afirmó que el juicio a García Luna ayuda a “frenar la corrupción y la impunidad. Que no se oculten las cosas”

“García Luna fue el secretario de Seguridad Pública, un hombre con mucho poder, y lo acusan de acumular una enorme fortuna. Independientemente de si están relacionados otros exservidores públicos, habría que ver si es cierto que tiene tanto dinero. ¿Cómo un ex servidor público iba a ganar para tener residencias en Estados Unidos? Es un tema de interés público. Reitero que lo más importante es que estos casos se conozcan, se den a conocer, que no se oculten para que no se repitan”, añadió.