AMLO le pidió a Joe Biden libertad para Julian Assange, fundador de WikiLeaks

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que le solicitó a su homólogo estadounidense, Joe Biden, la libertad de Julian Assange, fundador del sitio WikiLeaks, conocido por revelar documentos secretos del gobierno de Estados Unidos.



“Sí hablamos de Julian Assange, pero no puedo hablar. Me importa mucho que logremos la libertad de Assange y debemos de respetar la decisión del Gobierno de Estados Unidos”, comentó López Obrador.



El mandatario afirmó que “no sé puede golpear a la libertad de expresión. Mantener más tiempo en la cárcel a Assange, continuará agraviando el derecho de manifestarnos libremente. Assange no es un espía, es un periodista y lo que hizo fue dar a conocer información y por qué a esos medios no se les juzga”.



López Obrador insistió en que “La Estatua de la Libertad no puede convertirse en un símbolo vacío. Lo más importante es la libertad, estemos o no de acuerdo”.



Finalmente, insistió en que son derechos humanos, Assange está enfermo. Yo creo que a todos nos conviene que se mande un mensaje de la importancia de respetar y de poner por encima de todo la libertad del ser humano. Vamos a esperar.