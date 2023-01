“Con Marcelo sí”, más de 3 millones de voluntarios promocionarán a Ebrard rumbo a 2024

Con el lema “Con Marcelo sí”, un grupo de legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y representantes de 23 colectivos vinculados a trabajo territorial en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) afines al partido guinda, cerraron filas en torno a Marcelo Ebrard –actual secretario de Relaciones Exteriores– como su favorito para vencer a los otros presidenciables de Morena en la encuesta que definirá rumbo a candidatura para 2022.

En rueda de prensa encabezada por el exalcalde interino de Álvaro Obregón, Alberto Esteva, y la senadora Martha Lucía Mícher Camarena; los representantes de colectivos como “Movimiento Progresista”, “Avanzada Nacional”, “Mujeres empoderadas con causa” y la Fundación a Corazón Abierto manifestaron su respaldo a Ebrard Casaubón.

Pese a que los tiempos electorales aún están lejos, Esteva refirió que ya existen promotores voluntarios tocando de puerta en puerta para informar sobre la trayectoria política del canciller. El exedil indicó que solo en la CDMX serían cerca de 56 mil promotores los que apoyan el posicionamiento de Ebrard. Asimismo, el también exlegislador aclaró que no habrá remuneración por estas tareas.

Por otra parte, se dio a conocer que entre enero y julio de 2023, Ebrard realizará los llamados “Encuentros para el futuro” a lo largo del territorio mexicano, para recoger los sentimientos y demandas de la población en materia de seguridad, energía, educación y servicios.

Cabe señalar que los partidarios de Marcelo propusieron al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, la realización de encuestas de 30 mil y 50 mil entrevistas cara a cara en todo el país con una sola pregunta para determinar al coordinador nacional de la defensa de la cuarta transformación (candidato presidencial del partido guinda) y, por lo menos, dos debates públicos previo a las encuestas de agosto y de noviembre de 2023.

Esteva puntualizó que cada aspirante debería de proponer su casa encuestadora y verificadora de su preferencia, como ocurrió en 2011 entre Ebrard y Andrés Manuel Lopez Obrador.

En cuanto a la posibilidad de que no hubiese “piso parejo” entre los aspirantes de Morena con el presidente, por la aparente simpatía hacia la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, la senadora Martha Lucía Mícher recordó que el titular del Ejecutivo ya afirmó que respetará los resultados de la encuesta.

“El presidente de la República ha sido enfático y claro en decir que él respetará los resultados de la encuesta. Aquí no hay consentidas ni consentidos, no es un tema de besos, de abrazos porque así no es como nos hemos dirigido, como nos hemos comportado en Morena”.

— Martha Lucía Mícher Camarena.