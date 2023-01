AMLO arremete contra la SCJN y el INE por cambios al Plan B de reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las críticas y acciones para echar hacia abajo el “Plan B” de la reforma electoral son “politiquería”, pues “no hay ningún problema” con los cambios planteados.

“Lo dije ayer, lo repito ahora: ganaron, porque van a seguir teniendo presupuesto -más que ningún otro organismo en el mundo- porque engañaron a muchos con la consigna de que ‘El INE no se toca’. No se van a reducir los diputados, van a seguir siendo 500 cuando nosotros planteamos que fueran 300. Van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos, van a seguir siendo las cúpulas de los partidos, Claudio [X. González], los que nombren a los consejeros, porque no quisieron. Nos ganaron y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo, porque ellos pertenecen a la oligarquía, no son demócratas de verdad. Son de mentira”, comentó López Obrador.

Ante la advertencia del Instituto Nacional Electoral de que el Plan B de la reforma electoral pone en riesgo las elecciones generales de 2024, en las que además de presidente se renueva el congreso, así como gobernadores y presidentes municipales, López Obrador afirmó que lo único que se plantea es “bajarles el sueldo”.

“¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer una elección es el pueblo y no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos. ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, las que permiten el relleno de urnas, las que permiten la compra del voto? ¿Qué no son ellos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos? ¡Que se vayan a engañar a otra parte!”, añadió AMLO.

AMLO no confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El presidente afirmó que “A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir “El INE no se toca”, pero en el fondo sea decir “García Luna no se toca”, porque eso los trae nerviosísimos. Están inflando un supuesto problema”... y pidió que el Poder Judicial resuelva.

Cuestionado sobre si tiene confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió categóricamente: “No. Quizás en uno o dos, pero la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial”.

Añadió que se debería de cambiar el nombre de “Suprema Corte de Justicia” por el de “Suprema Corte del Derecho”, pues dijo que no se actúa buscando la justicia en varios temas.