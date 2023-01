¿Lorenzo Córdova será candidato opositor cuando deje el INE?, estos son sus planes

Lorenzo Córdova dejará de ser consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) el 4 de abril de este 2023, luego de nueve años en el cargo, lo que desata especulaciones sobre la posibilidad de que se convierta en candidato a un puesto de elección popular, presumiblemente con los partidos de la oposición, ya sea PAN o PRI.

En un encuentro con los medios tras la presentación del documento que analiza el impacto y riesgos de la reforma electoral —el llamado plan B—, el consejero presidente aclaró que no será candidato ni buscará un cargo público y anunció a qué se dedicará posteriormente.

Dijo que regresará a desempeñarse como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que descartó ser funcionario.

“Se los he insistido y aún así hay quienes no creen, desde la máxima tribuna del país siguen insistiendo que vamos a ocupar, que yo voy a ocupar un cargo público, no, no somos iguales”, ironizó el consejero y completó diciendo: “hay quienes sabemos vivir fuera del presupuesto, hay quienes no estamos obsesionados con el poder político”.

El 4 de abril, compañeras y compañeros, me van a encontrar aquí cerquita en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ahí voy a estar y voy a irme, ese es mi propósito, con el buen sabor de boca de haber cumplido hasta el último día. — Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE

Entre otros temas, Córdova explicó los motivos por los que el INE presentará recursos de inconstitucionalidad contra el plan B de la reforma electoral.

Sobre los amagos de presentación de juicio político en su contra, afirmó que esa intimidación es solo una más, y aseguró que es un verdadero privilegio estar en la lista de consejeros electorales a los que desde hace 30 años amenazaron con ese recurso.