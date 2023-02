‘No conozco el video’, responde AMLO al presunto escándalo de corrupción en Campeche

Después de que se dieran a conocer videoescándalos que involucran a funcionarios del gobierno de Campeche -encabezado por Layda Sansores- en presuntos casos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer las imágenes y afirmó que existe una campaña en contra de la Cuarta Transformación (4T).

“No conozco el video”, respondió el mandatario, quien añadió “Hay mucho interés de buscar igualarnos. Es echar porquería al ventilador y decir que todos son iguales, eso ya lo hemos padecido. Y más cuando hay escándalos en el bloque conservador, tratan de buscar. A mí me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto. Por eso he resistido, si no ya me hubieran hecho minilla de Peje”, dijo el mandatario.

El presidente dio la vuelta al tema y afirmó que “Los conservadores son muy ambiciosos, muy corruptos. Los desquicia el dinero, que es su Dios verdadero, como decía el cura Hidalgo”.

Esto luego de darse a conocer el nuevo escándalo de corrupción y entregas de dinero en efectivo que involucra a gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En los videos difundidos se ve a algunos de los funcionarios de su actual gobierno que aparecen recibiendo fajos de billetes en una oficina del Palacio del Gobierno de Campeche.

Se presentó la información la noche de este lunes en el noticiero de En Punto, ahí se observa al actual secretario de Educación de Campeche, Raúl Pozos Lanz, al interior del edificio gubernamental mientras le pagan el “cash”, previo al proceso electoral del 2021, en el que Sansores obtuvo la victoria.

El video en poder de N+ fue grabado en mayo del 2021, cuando Pozos Lanz se desempeñaba como el operador político de la actual mandataria estatal y, apenas unos meses antes, había renunciado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).