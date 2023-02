Promoción anticipada de “corcholatas” divide a morenistas, exigen piso parejo

La carrera por la candidatura a la Presidencia de 2024 que entregará el partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador generó divisiones al interior de los grupos de simpatizantes que impulsan las plataformas del canciller, Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto, el senador Ricardo Monreal y de la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Y es que la colocación anticipada de espectaculares y la pinta de bardas en varios estados de la República mexicana a favor de algunos aspirantes que se han destapado para contender el próximo año ha provocado una reacción en cadena por diversos grupos morenistas que exigen piso parejo para competir por la candidatura a la silla presidencial y se utilicen métodos confiables para elegir al sucesor de López Obrador.

El diputado local en Quintana Roo, Julián Ricalde Magaña, aseguró en entrevista con Publimetro que, si bien varios aspirantes de Morena han levantado la mano para ser considerados por Morena y el presidente para la elección de 2024, muchos comenzaron con promoción anticipada, lo que ha generado malestar entre diversos sectores de Morena, por lo que lanzó un llamado a respetar los tiempos electorales en el país.

¿Cómo va el camino de las denominadas corcholatas en Morena?

Hay propuestas interesantes como la de Marcelo Ebrard, un político conciliador y que conoce el mundo. Lo que estamos pidiendo es que se abra el debate porque seguimos viendo como aparecen bardas y espectaculares de promoción en lugares públicos en todo el país. Con Marcelo Ebrard estamos impulsando un proyecto desde la sociedad civil sin gastar recursos públicos.

Aquí no hay generales, solo somos solados y estamos trabajando a favor de Marcelo porque creemos en su proyecto político. Estamos organizando foros temáticos para que la sociedad comience a discutir diversos temas referentes a la política y otros problemas que suceden en el país.

¿Qué perfil consideras que sea el mejor para Morena y AMLO en 2024?

Se necesita el de un hombre conciliador con independencia en el país y que busque evitar la polarización en el país. Con todo respeto a los demás candidatos creo que Marcelo es el que tiene el mejor perfil y las mejores aptitudes para dirigir a un país. Por ello solicitamos que la contienda sea pareja y se evite el uso y gasto de recursos públicos para la promoción de una persona.

En caso de que no siga esta ruta, creo que se podría poner en riesgo incluso la conformación del Congreso de la Unión; ya lo hemos visto en otras elecciones cuando no está el presidente y se corre con otras suerte. En este caso, si se coloca a un candidato o candidata que obedece a otros intereses a los del Presidente o a Morena podría existir un riesgo. Si hay imposiciones naturalmente habrá desencanto de muchas personas y simpatizantes del partido.

Que los datos no sean otros datos, sino que sean los datos de las encuestas que se apliquen y también se tome en cuenta de lo que opine la gente del partido y de la ciudadanía.

Anteriormente han existido quejas por imposiciones ¿cuál es llamado entonces para el partido nacional?

Es un riesgo que las cosas no se hagan bien, que los procesos no se apliquen de la forma adecuada y que se mantengan los principios del partido nacional, es decir, que se hagan las encuestas de forma correcta y que sean generales, no solamente a los militantes o simpatizantes de Morena, que también se abran los sondeos a la ciudadanía para tener una dimensión real.

De ahí la insistencia de que se realicen de forma constante reuniones con ciudadanos quintanarroenses y que se vigile el correcto cumplimiento de los planteamientos hechos en misiva entregada al presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, el 11 de diciembre del año pasado, donde se expresó la necesidad de realizar debates públicos, la separación de los cargos públicos de los aspirantes y otorgar plena certeza a la encuesta de selección con una sola pregunta, con supervisión y verificación independientes.

