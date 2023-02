En peligro transparencia de México: INAI “agoniza” por omisión del Senado

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), está a unas semanas de quedar inoperante a causa d el desdén de la Cámara de Senadores para completar las designaciones pendientes de sus comisionados, el cual debe contar con Pleno completo antes del primero de abril de este año, es decir con los siete consejeros para continuar con las sesiones de su agenda.

Te puede interesar: Inai ordena a Sedena revelar información sobre combate al huachicol

El Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) precisó que es prioridad que los senadores resuelvan la designación pendientes con el INAI, ya que de no hacerlo se ponen en riesgo los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de los ciudadanos.

“De manera reiterada y sistemática, desde el Observatorio de Designaciones Públicas hemos documentado que estos ejercicios, a través de los cuales se decide quiénes ocupan altas responsabilidades públicas, se llevan a cabo con poca seriedad, con prisas y en medio de intercambios discrecionales que resultan en cuotas partidistas o en designaciones de cuates, de cercanos y de leales”, expresó la organización civil.

La omisión del Senado para destrabar los nombramientos ha prendido las alertas, pues organizaciones civiles han advertido que el funcionamiento del instituto depende de que su Pleno se encuentre completo y que de prolongarse la omisión constitucional de designar por parte del Senado de la República, el próximo 31 de marzo podría entrar en una limitación de sus facultades.

Y es que el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara alta se ha negado a entrarle de llenos a los nombramientos de los comisionados bajo el argumento de la carga legislativa que existe actualmente y temas como la reforma electoral que se trabaja. La situación es alarmante pues desde el 31 de marzo de 2022, el INAI opera con solo cinco de los siete comisionados de su Pleno.

Por si fuera poco, el 31 de marzo Francisco Javier Acuña Llamas terminará su periodo como comisionado de este organismo, y si no se nombran antes a los comisionados faltantes, el instituto podría quedar en la inoperancia partir del 1 de abril, pues la ley señala que se requieren al menos cinco comisionados para su funcionamiento.

Oposición pide meter acelerador

Al respecto, el senador, Julen Rementería criticó la falta de interés del bloque de Morena en el recinto legislativo, pues consideró que se pone en riesgo a una organismo de suma importancia como lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, quien se ha caracterizado por servir de contrapeso en este gobierno federal.

En ese sentido, el legislador criticó que, pese a que ya se cuenta con un análisis de los perfiles para ocupar dichos cargos, desde el gobierno federal se ha adoptado una postura que ha impedido concluir este proceso, por lo cual, si en el mes de marzo no se efectúa este trabajo, el INAI quedaría inoperante.

TE RECOMENDAMOS: Gobierno desconoce resultados de programas sociales contra huachicol

“Pedimos a nuestros compañeros senadores de Morena que, de inmediato y sin excusas, nombren ya a los comisionados vacantes, y seleccionen a la gente más capacitada para ello, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del INAI, y no den a pensar que quieren que el INAI pierda la facultad de ordenar la transparencia de la información a las instituciones, o acaso ¿ahora sí les da pena que los cachen robando y por eso quieren destruir el INAI?, o lo quieren quitar no para dejar de robar, sino para que no los cachen”, expresó.

A considerar:

El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) interpuso un amparo para que el Senado de la República cumpla con su obligación de designar a los dos comisionados faltantes del pleno de la institución autónoma, con lo que se evitaría que esta quede inoperante en las próximas semanas.

El coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (GPPAN), Julen Rementería del Puerto, solicitó a los legisladores de Morena nombrar de inmediato a los comisionados vacantes para el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Dato: