Abogado de García Luna es un chueco, falsario y calumniador: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, es “parte de la misma mafia” tras quererlo involucrar en sobornos, como ocurrió la tarde del martes en el juicio que se le realiza al exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

“Es muestra de la mafia que dominó por mucho tiempo el pais. No solo la delincuencia organizada, sino la de cuello blanco, entrelazada y nutrida mutuamente. Lo de ayer es una muestra clara. El quererme involucrar, este abogado, falsario, calumniador, chueco. Resultó más derecho Zambada”, dijo AMLO, en referencia a las declaraciones de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “ El Mayo” Zambada.

“Si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello balcón que imperó en el país”, añadió.

López Obrador dijo que es ‘una vergüenza’ que, en los dos sexenios de Fox y Calderón, García Luna se convirtió en un hombre muy poderoso, con una carrera muy ascendente hasta a llegar a ser el brazo derecho de Felipe Calderón.

“Se equivocó el abogado, porque supuestamen el dinero que me dieron era para enfrentar a Fox, no entendió cual era la consigna: decir que todos son iguales. Nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos. Es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del gobierno, sometido a una facción, sometido a una oligarquía y al mismo tiempo, toda la red de complicidades y de componendas que incluye medios de comunicación, la intelectualidad orgánica, todo por completo”, comentó el presidente.

Finalmente, López Obrador hizo hincapie en temas que consideró que quedaron pendientes en el juicio, el cual se encamina hacia el veredicto en los próximos días.

“Me llamó la atención, ¿por qué no se permitió dar a conocer los bienes de García Luna en Florida? Si es elemental que, para conocer sobre el delito, hay que seguirle la pista al dinero. ¿De dónde tanto dinero para yates, casas y autos de lujo en Miami? Y ¿por qué allá? ¿Por qué no en Guatemala o Argentina? ¿Por qué en Estados Unidos? Y otra pregunta, ¿Qué no sabían los de las agencias que tienen a su cargo el combate a la droga? ¿Por qué no declararon ellos? ¿Por qué no se trató lo de Rápido y Furioso?”, comentó.