En el mes del amor, Senado decidirá sobre ‘vida eterna’ de partidos políticos

El Senado de la República discutirá la próxima semana la minuta enviada por la Cámara de Diputados, en la que solo queda pendiente un punto: la llamada “cláusula de la vida eterna” a los partidos políticos.

Este apartado generó polémica a nivel nacional, pues la cláusula permite a los partidos políticos con mayor presencia en las urnas transferir votos a sus aliados para garantizar al menos 3% de la votación nacional que exige la ley para mantener el registro como fuerza política.

Por ello, la convocatoria detalla que uno de los temas de la sesión será el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la creación de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, Mónica Fernández Balboa, presidenta de la comisión de Gobernación, confirmó este martes que se convocará a legisladores de la comisión para el 21 de febrero.

“Vamos a convocar para la siguiente semana para ya podernos reunir, la verdad es que esto de estrategia dilatoria, hay muchísimo tiempo todavía, no tiene un sentido más, vuelvo a recordarles a todos, no estamos analizando el Plan B, solamente vamos a dictaminar lo que nos mandó la Cámara de Diputados que es si aceptamos o no la modificación que hicieron al artículo 12, nada más”, sostuvo.

Es importante recordar que las reformas ya fueron avaladas por la Cámara de Diputados desde el 16 de diciembre de 2022, cuando de último momento los legisladores destrabaron la negociación al eliminar un artículo que permite la distribución de votos entre partidos que fueran en candidatura común, conocido como “cláusula de vida eterna”.

A considerar:

Las comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Gobernación del Senado, encabezadas por los legisladores Rafael Espino y Mónica Fernández, respectivamente, convocaron a sus integrantes a sesionar el próximo martes 21 de febrero para discutir y votar el llamado plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto es lo que refería el párrafo que se eliminó en la pasada discusión: