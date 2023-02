Guerra en Ucrania cumple un año empeorando el orden internacional y sin indicios de concluir

Este 24 de febrero se cumple el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, uno de los conflictos que marcarán la década y del que especialistas consultados por Publimetro, consideran que estamos cada vez más lejos de ver su fin o la llegada de la paz.

El conflicto, uno de los más intensos de la década, ha destacado por el número de bajas civiles. El 17 de febrero de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que se han verificado un total de siete mil 199 muertes de civiles durante la invasión rusa de Ucrania hasta el 12 de febrero de 2023, de las cuales 438 corresponden a niños. Además, se informó que 11 mil 756 personas resultaron heridas. Sin embargo, el ACNUDH especificó que las cifras reales podrían ser mayores.

Del total de muertes, la mayoría corresponden al mes de marzo de 2022, con más de tres mil 200.

Te recomendamos leer: El primer año de la guerra en Ucrania, en mapas

Esta etapa de la Guerra en Ucrania es la más intensa después de que Rusia anexó Crimea en 2014. Desde entonces Ucrania ha visto un conflicto militar entre el gobierno y las regiones separatistas apoyadas por Rusia de Donetsk y Luhansk.

Guerra en Ucrania Trabajadores de emergencia cargan escombros de un avión de combate en un camión en la escena de un accidente aéreo en un área residencial en Yeysk, Rusia, el martes 18 de octubre de 2022. Un total de 15 personas murieron en la ciudad de Yeysk en el Mar de Azov, adyacente a Ucrania, después de que un avión militar se estrellara allí en octubre, golpeando un edificio residencial. (AP)

En total, la ACNUDH estima que entre 14 mil 200 y 14 mil 400 personas, entre civiles y militares, murieron en relación con ese conflicto desde el 14 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2021. De ellos, al menos 3 mil 400 eran civiles.

“La guerra ha dañado gravemente el ‘orden internacional basado en normas’ consagrado en la carta de la ONU”, explica a Publimetro David Cingranelli, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Codirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Binghamton, en Nueva York, Estados Unidos.

“Como resultado, la cooperación internacional en una amplia gama de problemas globales urgentes, incluido el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional y la reducción de los conflictos internacionales, será más difícil durante al menos los próximos 30 años. El mundo ya se estaba alejando de la globalización a causa del Covid-19. La guerra ruso-ucraniana ha empeorado y seguirá empeorando las cosas”, añade el especialista.

Comunidad internacional ha sido ineficiente en la guerra de Ucrania

Para Cingranelli, la comunidad internacional ha decidido permitir que Rusia devaste Ucrania y luego reconstruir Ucrania cuando termine el combate. “El objetivo principal de la comunidad internacional ha sido permitir que el gobierno de Ucrania sobreviva, castigar a Rusia diplomática y económicamente, pero evitar presionar a Rusia hasta el punto de que esté dispuesta a usar armas de destrucción masiva. Si bien hay algunos rusos que se oponen a la guerra, la gran mayoría aún apoya a Putin. Por lo tanto, el cambio de régimen en Rusia es muy poco probable en el corto plazo”, añade.

Guerra en Ucrania Ivan Hubenko, de 11 años, camina sobre los escombros de su antigua Escuela #21 de Chernihiv, que fue bombardeada por las fuerzas rusas el 3 de marzo, en Chernihiv, Ucrania, el martes 30 de agosto de 2022. "Me siento ofendido cuando estoy en mi escuela porque los rusos la destruyeron", dijo. (Emilio Morenatti/AP)

¿En 2023 la paz puede ser una opción? Cingranelli no lo considera viable. “Rusia tiene un ejército mucho más grande y un arsenal militar convencional mucho más grande. Durante las próximas semanas, Rusia utilizará más misiles y aviones para infligir aún más destrucción. Tomará meses para que se entregue el equipo militar occidental adicional prometido y para que las tropas ucranianas estén capacitadas para usarlo correctamente. Una paz negociada en 2023 es una posibilidad poco probable, y la victoria militar absoluta está fuera del alcance de cualquiera de las partes en 2023.

“La expansión planificada de la OTAN no provocó esta guerra. Muchos líderes europeos y el presidente Biden no están interesados en la membresía de Ucrania en la OTAN. No habrá acuerdo de paz negociado a menos que Ucrania prometa que nunca se unirá a la OTAN y nunca permitirá que la OTAN establezca bases militares o instalaciones de misiles en su territorio. Estas condiciones probablemente podrían negociarse ahora mismo, pero las concesiones de tierras de Ucrania a Rusia siguen siendo el principal obstáculo. Ninguna de las partes está dispuesta a negociar su posición al respecto porque existe un punto muerto militar”, concluye Cingranelli.

También puedes leer: Biden llega por sorpresa a Kiev

3 PREGUNTAS CON

David H Dunn, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Birmingham, Reino Unido.

En entrevista con: David H Dunn, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Birmingham, Reino Unido. (Cortesía)

Un año después de los ataques rusos más recientes contra Ucrania, ¿cuáles considera que son los principales cambios que esto ha traído al mundo?

La invasión brutal e ilegal de Ucrania ha recordado al mundo que las guerras de conquista imperial no son cosa de siglos pasados. El deseo de Putin de reconstruir el imperio ruso sobre los cuerpos pisoteados y la soberanía violada de Ucrania muestran los límites de la diplomacia y la fragilidad del actual sistema internacional.

Putin asumió que la posesión de armas nucleares por parte de Rusia significaba que la respuesta de Occidente sería limitada y que él sería libre de continuar con su conquista militar bajo el manto de la coerción nuclear. Sus acciones han vuelto a traer las armas nucleares al centro del escenario de una manera que no se veía desde el final de la Guerra Fría. Cómo termine la guerra determinará si la coerción nuclear ha fallado o si su éxito estimula una nueva ronda de proliferación nuclear.

¿Cuál sería su evaluación de la respuesta internacional al conflicto?

Putin asumió que la dependencia de la potencia occidental de los hidrocarburos rusos aseguraría una respuesta silenciada y dividida, como sucedió en 2014 con su invasión de Donbas y Crimea. La escala y la brutalidad de esta hostilidad demostraron que esta suposición era incorrecta. En cambio, Occidente ha demostrado estar unido, Estados Unidos se ha vuelto a involucrar en la seguridad europea y la relevancia e importancia de la OTAN ha aumentado.

Sin embargo, el impacto de las sanciones sobre Rusia se ha visto algo mitigado por la forma oportuna en que China, India y otros han tratado de explotar la disponibilidad de petróleo y gas baratos a pesar de las manchas de sangre que conlleva. Los intentos de justificar esto mediante declaraciones de equivalencia moral con la invasión estadounidense de Irak en 2003 son tan poco convincentes como oportunos.

¿Qué panorama cree que se puede esperar para las próximas semanas en este conflicto? ¿Cree que en 2023 la paz puede ser una opción?

A corto plazo, hay pocas perspectivas de que finalicen las hostilidades, ya que ambas partes ven ventajas en la perspectiva del éxito militar. Rusia cree que, habiendo movilizado a 300 mil hombres, puede obligar al ejército ucraniano a salir de la región de Donbas y posiblemente adentrarse más en Ucrania. Su objetivo declarado sigue siendo el cambio de régimen y la ocupación. Para Ucrania, el suministro de tecnología militar occidental abre la posibilidad de una contraofensiva que corte las fuerzas rusas en Crimea y la liberación de más de sus tierras ocupadas.

Para los aliados de Kiev, la derrota de la ofensiva rusa es fundamental para convencer a Moscú de que no puede tomar Ucrania por la fuerza y que debe iniciar negociaciones para poner fin a la guerra y renunciar a sus pretensiones imperiales. Es probable que las próximas semanas y meses se caractericen por más muertes y violencia. Es posible poner fin al conflicto en 2023, ya sea como resultado de un conflicto congelado o de un acuerdo negociado. La lucha determinará la naturaleza y el momento del resultado.

Por devastadora y asesina que haya sido, la invasión de Ucrania tiene implicaciones globales más allá de la zona de guerra inmediata y limitada en sí misma. Cómo termine influirá en cómo avance China en relación con Taiwán y cómo estados como Corea del Sur, Japón y otros se arman contra los adversarios nucleares. Algunos estados pueden incluso adquirir armas nucleares si la lección que extraen de este conflicto es que esto facilita la agresión convencional y disuade una respuesta militar internacional.

“Independientemente del final de la guerra, también es probable que Rusia siga siendo un miembro recalcitrante, disruptivo y empobrecido del sistema internacional, un hecho que dará forma a la política internacional en el futuro previsible”. — David H Dunn, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Birmingham, Reino Unido.

10 datos clave de la Guerra en Ucrania

Millones de ucranianos fueron desplazados internamente o huyeron al extranjero. Polonia registró el mayor número de cruces desde Ucrania, con más de nueve millones hasta febrero de 2023. El personal militar activo de Rusia era más de cuatro veces mayor que el de Ucrania en 2023. El total de aviones de Rusia era 13 veces mayor, el número de vehículos blindados cuatro veces mayor y la flota naval 16 veces mayor que la de Ucrania. Rusia tuvo el quinto gasto militar más grande del mundo en 2021, con casi 66 mil millones de dólares. Ucrania gastó casi seis mil millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, ha recibido ayuda militar de países occidentales, y la mayor parte proviene de Estados Unidos Los países occidentales, como los miembros de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y EU impusieron sanciones a Rusia. Las restricciones se dirigieron al sector financiero, personas afiliadas al gobierno y exportaciones de productos de alta tecnología a Rusia, entre otros. 335 empresas cortaron lazos con Rusia desde el inicio de la invasión, entre ellas, importantes empresas internacionales, como Apple, H&M, Ikea, Inditex y McDonald’s, suspendieron sus operaciones en Rusia. Los gobiernos de Bielorrusia, Cuba, Irán, Myanmar, Siria y Venezuela apoyaron oficialmente a Rusia. Tras las restricciones a las importaciones de combustibles fósiles rusos a Estados Unidos y la UE, las exportaciones de combustibles fósiles rusos se trasladaron a los países asiáticos, convirtiendo a China en el principal destino. Las economías de todo el mundo dependían de Rusia y Ucrania para los principales productos de exportación de los dos países, como el trigo. Rusia exporta el sexto mayor volumen de aluminio y es el principal productor de paladio.

En la opinión de:

Florent Parmentier, secretario general y profesor de Sciences-Po Paris e investigador sénior del Centro HEC de Geopolítica de París.

En entrevista con: Florent Parmentier, secretario general y profesor de Sciences-Po Paris e investigador sénior del Centro HEC de Geopolítica de París. (Cortesía)

Las fuerzas armadas de ambos países han sufrido desgaste. Rusia no ha podido tomar una ventaja decisiva, no pudo asegurar la superioridad aérea o su ventaja en el Mar Negro. En el escenario mundial, el conflicto ha traído varios cambios. Europa se ha enfrentado a su primer gran conflicto convencional en décadas.

Los países europeos como Polonia han fortalecido sus ambiciones militares, la mayoría de ellos han descubierto las consecuencias de una inversión insuficiente prolongada en el ejército. Mientras tanto, la modernización de China está en marcha.

Cuando comenzó la guerra, los países occidentales intentaron hacer de Rusia un estado paria en la escena internacional. Posteriormente fue expulsado del sistema SWIFT, condenado en los escenarios internacionales, satanizado en la opinión pública. Rusia ha perdido a sus principales partidarios en los países occidentales y posiciones en Europa.

Te invitamos a leer: La guerra continúa; Zelenski no renunciará a territorios por posible paz con Rusia

Sin embargo, la narrativa de Rusia en el ‘Sur Global’ es relativamente popular en Asia, África o América del Sur. A menudo ayudan a Rusia a eludir las sanciones europeas y consideran que Rusia no debe ser considerada como el único país responsable de la situación actual.

Hasta ahora, el conflicto ha deparado muchas sorpresas militares, diplomáticas y estratégicas. Sin embargo, anticipo que pueden ocurrir tres escenarios probables en 2023: Rusia sufre un gran revés, Rusia disfruta de un éxito tangible o una guerra prolongada. Dependiendo de las próximas fases de la operación militar, los acontecimientos políticos y la participación de los actores internacionales, es probable que el conflicto evolucione.

La paz solo puede ocurrir si un lado es cada vez más pesimista sobre la perspectiva de una victoria y menos pesimista sobre las consecuencias de un acuerdo de paz. Desafortunadamente, aparentemente, aún no hemos llegado a esta etapa.

Vox Pop

¿En 2023 la paz puede ser una opción en la guerra entre Ucrania y Rusia?

#1

En la opinión de James Rodgers es profesor asociado en Periodismo Internacional la City, University of London (Cortesía)

“No. No es imposible que algún incidente importante inesperado cambie la situación en el campo de batalla, dando a un lado una ventaja decisiva, pero todos los acuerdos de paz involucran negociaciones y ninguno de los lados está listo para eso todavía. Putin necesita llegar a una etapa en la que pueda afirmar que su guerra ha sido un éxito; Zelensky necesita mostrarle al pueblo de Ucrania que sus pérdidas y sacrificios no han sido en vano. Por el momento, no hay perspectivas de ningún tipo de negociación, por lo que no hay perspectivas a corto plazo, al menos, de que finalicen los combates”.

Dr. James Rodgers (Twitter @jmacrodgers), profesor asociado en Periodismo Internacional y vicepresidente asistente de Compromiso Global en la City, University of London, en Londres, Reino Unido. Además, es autor de “Asignación Moscú: Reportajes sobre Rusia de Lenin a Putin”.

#2

En entrevista con Oleksa Drachewych, profesor asistente del Departamento de Historia de la Universidad de Ontario Occidental en Canadá. (Cortesía)

“Hay algunas variables. Existe la creencia de que Rusia planea una gran ofensiva (algunos argumentan que ya ha comenzado), utilizando las tropas de su movilización parcial en la Caída. Las tropas ucranianas tienen nueva tecnología y equipo militar y si pueden entrenarse y desplegarlo con éxito, podríamos ver más éxito ucraniano en la liberación de su territorio de la ocupación rusa. Dicho esto, hasta que Rusia se retire de sus objetivos extremos (el reconocimiento ucraniano de los cuatro estados que Rusia “anexionó” en septiembre de 2022) o hasta que un ejército haya derrotado claramente al otro en Ucrania, lucho por ver un camino hacia la paz en 2023″.

Oleksa Drachewych (@Odrachewych, en Twitter) profesor asistente del Departamento de Historia de la Universidad de Ontario Occidental en Canadá. Autor de “Los llamados a la paz en Ucrania un año después de la invasión a gran escala de Rusia no son realistas”.

#3

Jenny Mathers. Profesora del Departamento de Política Internacional de la Universidad de Aberystwyth, en Aberystwyth, Gales, Reino Unido. (Cortesía)

“Desafortunadamente, las perspectivas para el fin de este conflicto no parecen buenas. Ni Rusia ni Ucrania se toman en serio las negociaciones de paz: cada parte cree que puede obtener ventajas en el campo de batalla. Rusia parece decidida a intentar recuperar el territorio perdido, mientras que los ucranianos están igualmente decididos a expulsar a los rusos de Ucrania. Pienso que algo dramático tendrá que sucederle a un lado o al otro, ya sea en la guerra o en la política interna, antes de que la paz sea posible”.

Jennifer Mathers (Twitter: @jgmaber), profesora titular del Departamento de Política Internacional de la Universidad de Aberystwyth (Reino Unido).