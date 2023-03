AMLO vetó designación de consejeros del INAI por “acuerdo en lo oscurito” del PAN y Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó los motivos por los que vetó la designación de Yadira Alarcón y Rafael Luna como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), argumentando que hubo un “acuerdo en lo oscurito” entre Morena y el PAN.

“Lo del INAI se vetó -es un derecho constitucional que tengo- porque al parecer no se actuó bien”, señaló López Obrador en su conferencia de prensa matutina de este jueves.

“Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. En el otro caso, es una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN”, añadió el mandatario.

Te recomendamos leer: Inai se pone los guantes: recurrirá a la SCJN para concretar nombramiento de comisionados

Sobre la designación de Rafael Luna, cercano al senador Ricardo Monreal, López Obrador respondió: “Ricardo Monreal es un político profesional, abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente. Además, lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de Transformación, entonces pues deben de entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues. Eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían ‘tres para ti, tres para mí’”, añadió.

Cuestionado sobre si el INAI podría quedar inoperante en caso de no cumplir con la designación de consejeros antes del 31 de marzo, López Obrador explicó: “Hay que buscar que no sea [inoperante]” y criticó el funcionamiento del organismo.

“Todos los que están ahí son iguales. La mayoría de esos nunca ven nada. ¿Qué transparencia puede haber si apenas habían creado el INAI y declararon -en la época de Fox- que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas, de los bancos y de los llamados ‘hombres de negocios’ que no pagaban impuestos?”.

El presidente también acusó que fue “el mismo organismo que ordenó que se mantuviesen en secreto todo lo que había hecho Odebrecht, en los fraudes de Pemex. ¿Qué han visto los del INAI de la corrupción que imperaba? ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna? ¿Los contratos que recibieron García Luna y sus socios por 700 millones de dólares? ¿Ellos fueron los que dieron a conocer que el PAN le había entregado más de un millón de pesos a García Luna? ¿Qué cosa es lo que han hecho?” y retó a los asistentes de la conferencia. “Díganme de alguna cosa, que se acuerden. ¿Cuántos años lleva el INAI? 23, empezaron con Fox. Díganme de una denuncia de corrupción. No hay”.

El presidente afirmó que el presupuesto anual del INAI es de cerca de mil millones de pesos al año y dijo que se gastan ese dinero ”que es dinero del pueblo, nada más para simular, para tapadera, para pantalla”.

López Obrador dijo que no buscará eliminar al INAI, que será tarea de quienes le releven en el cargo, pero que su responsabilidad es llamar la atención sobre estos asuntos. “Antes, muchos de ustedes [prensa], no... pocos de ustedes, no informaban y la gente no sabía. ¿Ustedes creen que la gente sabía de esto? Por eso son importantes las mañaneras”, y añadió. “No puedo convertirme en cómplice. No puedo establecer las relaciones de complicidad con nadie”.

Finalmente, el presidente dijo que en la elección del consejeros debe haber “cero corrupción, cero impunidad y nada de negociaciones en lo oscurito. Porque seguro hubo acuerdo. Si son gentes que no pasan la prueba, si son gentes deshonestas, o gentes que están vinculadas, militantes de partidos, y lo impide la ley, no. Si pasan el examen, mejor”.