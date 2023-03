INAI tiene los días contados pese a esfuerzos, pero insistiremos, asegura Ricardo Monreal

El Grupo Parlamentario del PAN refirió que si no hay un acuerdo antes del 31 de marzo, el INAI desaparecerá de facto. (Foto: Especial)

A un año de que inició el plazo para que el Senado de la República seleccionara a los nuevos consejeros del INAI, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador objetara a los comisionados seleccionados, el senador Ricardo Monreal reconoció que si para el 31 de marzo no se ha resuelto la designación de los consejeros, se generará un problema, porque el INAI perderá el valor jurídico en sus determinaciones.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado dijo que vivimos una auténtica división de Poderes y un equilibrio entre los mismos, ejemplo de ello es la objeción de López Obrador, luego de la aprobación de los dos comisionados por mayoría calificada de 74 legisladores por la Cámara alta, el pasado 1 de marzo.

Ricardo Monreal en conferencia de prensa (Foto: Twitter)

Para entender el contexto: AMLO vetó designación de consejeros del INAI por “acuerdo en lo oscurito” del PAN y Morena

“Respecto a la objeción del Ejecutivo federal a los nombramientos para el INAI, el Senado deberá analizar una nueva propuesta de comisionadas y comisionados para presentar ante el Pleno; seguimos insistiendo en los consensos. En México existe una auténtica división de poderes”, afirmó el senador morenista.

Monreal Ávila dijo que el acuerdo que se tomó en la selección de comisionados del INAI no solamente se dio con el PAN, sino con todo el bloque de contención, conformado por PRI, PRD, PAN, MV y Grupo Plural. “Acordé con todos porque no hay otra forma, Morena no tiene mayoría, tiene 60 de 128 senadores. Es un trabajo desgastante, ahora es más complicado hasta construir mayorías simples”, aseveró.

Estamos en riesgo de paralizar una institución. — Ricardo Monreal

Ahora la Cámara de Senadores deberá hacer una nueva propuesta, en este caso deberá ser resuelta a través de la aprobación de las tres quintas partes —no de las dos terceras partes— de los presentes de la Asamblea, equivalente al 60% de quienes estén asistiendo, como lo establece el párrafo 9 del Apartado A del Artículo 60 Constitucional.

INAI desaparecerá: PAN

En un comunicado, el Grupo Parlamentario del PAN refirió a través de su coordinador, Julen Rementería, que si no hay un acuerdo antes del 31 de marzo, el INAI desaparecerá de facto.

“El veto a los consejeros del INAI es un veto contra la transparencia, contra los órganos autónomos, contra la rendición de cuentas, contra el derecho de saber en qué gasta el dinero el gobierno”, expresó Julen Rementería.

Comisionados del Inai: omisión del Senado pone en riesgo la transparencia (Cuartoscuro)

No dejes de leer: Inai se pone los guantes: recurrirá a la SCJN para concretar nombramiento de comisionados

El senador panista advirtió que desde la oposición “no lo permitiremos, si hay nuevamente otro veto de parte del Presidente, las y los senadores podremos elegir, no daremos tregua para que sigan desmembrando a las instituciones que rinden cuentas a los mexicanos”.

A título personal, el senador del PAN Damián Zepeda, opinó que lamentablemente era previsible que esto pasara, porque fueron unos nombramientos “indefendibles”, particularmente el hombre que salió reprobado en su evaluación.