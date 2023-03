Amigos y rivales: ¿Quién es quién en la política de Estados Unidos para AMLO?

AMLO vs. Estados Unidos El presidente ha provocado todo tipo de opiniones en funcionarios de Estados Unidos. (Getty Images / Presidencia de la República)

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador siguió recibiendo distintos tipos de comentarios de funcionarios de Estados Unidos. El más reciente fue el del secretario Antony Blinken, quien ante el Congreso de Estados Unidos -y bajo juramento- afirmó que los carteles del narcotráfico controlan partes de México y que consideraría añadirlos como organizaciones terroristas.

Durante la conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que “en el Departamento de Estado no cambian, es una política añeja, anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional. ¿Por qué tienen que intervenir?”, esto, en referencia al Informe de Derechos Humanos, publicado anualmente, en el que se advierte sobre los derechos de periodistas y se critica a la sección “Quién es quién en las mentiras” de las conferencias de prensa matutinas.

Amigos de AMLO en Estados Unidos

Joe Biden. El presidente ha destacado su relación con el presidente estadounidense Joe Biden, quien le ha recordado que el diálogo entre homólogos debe darse “en pie de igualdad”.

John Kerry. López Obrador también ha destacado su buena relación con el enviado climático de la Casa Blanca, John Kerry, a quien ha calificado como una persona “de primera”.

Donald Trump. El presidente mexicano ha exaltado su relación con Donald Trump, aún cuando estuvo en el puesto. Su más reciente acercamiento fue el pasado 21 de marzo, cuando mostró su solidaridad ante la posible detención del exmandatario.

“Está declarando el expresidente Trump que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente amoroso. Si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Digo esto porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese candidato”.

Políticos que AMLO considera ‘rivales’ en Estados Unidos

Antony Blinken y el Departamento de Estado. López Obrador despotricó este miércoles contra el Departamento y el informe que publicó “un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo, esa es su función”.

“Si ustedes ven el informe del departamentito del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. No hay sustento, utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado”.

Partido Republicano. Líderes republicanos como el congresista Dan Crenshaw y el senador Lindsay Graham no han reparado en sus críticas contra el Gobierno mexicano. Crenshaw propuso que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. López Obrador ha señalado que estas críticas son una estrategia con miras a las elecciones presidenciales del próximo año.

Bob Menéndez. El senador demócrata ha dado amplia cobertura a las dudas sobre la capacidad de México de hacer frente al crimen organizado.

Gregg Abbot. El gobernador de Texas es uno de los políticos estadounidenses más criticados por el Gobierno de México. Entre los enfrentamientos destacados está la designación como organización terrorista de los grupos del narcotráfico.