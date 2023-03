“No perderán sus vuelos”; director del AICM pide confianza a los usuarios

Desde el pasado domingo 26 de marzo las pantallas de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sufrieron cambios. En vez de mostrar los horarios comercializados por las aerolíneas, ahora muestran los asignados por las autoridades del aeropuerto, ya que la operación anterior estaba fuera de la ley y se busca que haya orden en la misma, señaló en entrevista con Publimetro, el vicealmirante Carlos Velázquez, director general del AICM.

Además, el funcionario confirmó que este cambio ha provocado confusión entre los pasajeros, sin embargo, hasta el momento no se ha reportado ningún caso de que se haya perdido algún vuelo, hecho que garantiza que no sucederá, pues las aerolíneas están comprometiéndose en respetar el acuerdo, firmado desde diciembre pasado.

P: ¿Cómo se han vivido los primeros días de la implementación de cambios en las pantallas del AICM? ¿Cómo se llegó a esta decisión?

- Pues, hemos vivido, en efecto, con confusión por parte de los usuarios. Esperábamos que así fuera, pero reafirmamos que no es motivo de preocupación para los usuarios (y tampoco lo ha sido en estos dos días). Los usuarios, que en efecto desconocen esta situación de doble horario que se venían manejando ilegalmente por las compañías, pues no deben tener problema. Ellos tienen un boleto comprado, en donde saben cuál es su hora de despegue de su vuelo y llegando al aeropuerto encontraban en las pantallas la información relativa al mismo. Esas pantallas eran llenadas por las aerolíneas con los vuelos que ellos comercializaban.

Aquí el detalle es que esos vuelos eran ilegales. El aeropuerto es la entidad legal que emite los horarios de vuelo y a él nos debemos de sujetar todos. Las aerolíneas, antes de esta administración, manejaban unos horarios alternos, que -por supuesto- les conviene comercialmente y el usuario, pues no tenía ningún problema. Llegaba y tenía toda la información, se la damos en los vuelos, pero estaba fuera de la ley desde que ellos lo comenzaron a hacer así.

Nosotros, desde hace tiempo, establecimos a las líneas aéreas que íbamos a entrar en la norma todos: ellos y nosotros.

Hablo de nosotros, porque también nosotros estamos fuera de la ley. Si seguíamos permitiendo que las aerolíneas manejaran horarios ilegales, fuera de la norma, nosotros mismos estábamos incurriendo en solapar esas acciones, repito, ilegales. Les estábamos permitiendo -a las líneas aéreas- alimentarlas las pantallas con horarios falsos e ilegales y eso nos decía cómplices.

A partir de que entró en vigor esta decisión de carácter normativo, en las pantallas aparecen los horarios oficiales al que debieron haberse sujetado las aerolíneas, de manera que nosotros no formemos parte de esa ilegalidad.

Repito, no hay motivo de preocupación para el usuario. Los usuarios no van a perder su vuelo. Puede haber diferencia entre el vuelo que le vendió la compañía y el vuelo legal en el horario legal, puede haberla, pero no es una totalidad, depende de cada aerolínea.

Por ejemplo, Aeroméxico está manejando un cumplimiento al horario oficial promedio de 93% - 95%, lo que quiere decir que coincide en su gran mayoría los vuelos que vendieron con los oficiales; Viva Aerobús está aproximadamente con 85% de cumplimiento y no es un problema tan grande, estamos hablando del 15% de variación, lo cual podemos manejar. Y Volaris está en el 65% de cumplimiento, tiene el 35% [de vuelos que no son legales] y es ahí donde puede haber problemas para resolverlo, pero tanto Volaris, como Aeroméxico, como Viva Aerobús -que son las principales [aerolíneas]- están cooperando mucho para apoyar a sus usuarios y para trabajar en esta línea legal que estamos manejando.

Desde que comenzó esta nueva decisión, no hemos tenido reportes ni problemas de gente pierda su vuelo. No lo va a hacer. La aerolínea mantiene su vuelo en coordinación con nosotros y el usuario lo único que tiene que hacer al llegar aquí, con su hora de vuelo, es checar, si coincide con las pantallas y si no coincide, verificarlo con su línea aérea, ya sea en los módulos de información o en la misma aplicación de la compañía.

No va a haber problemas, hasta ahorita no los ha habido. Esto se va a normalizar en esta semana, que es la semana de la transición.

P: Este cambio se acordó con las aerolíneas desde diciembre. ¿Hubo alguna que mostrara resistencia?

- En efecto, esto se viene trabajando desde hace casi un año, desde hace 9 meses se les dijo a las aerolíneas que no se podía permitir esta situación. Tenemos reuniones constantes con ellos y se les dijo que íbamos a trabajar en una sola línea, que es la legalidad.

Como ya estaba próxima la temporada de verano, que inicia casi casi con la Semana Santa, y es complicada por la cantidad de operaciones aéreas y la cantidad de turismo que se maneja principalmente en este aeropuerto, en diciembre se les envió un comunicado oficial que, inclusive, anda ya moviéndose por los medios. Se subió para que vieran cómo se tomaron las cosas, con tiempo, con responsabilidad, sin improvisar y tomando las precauciones. Se les avisó que ya no se iba a considerar para esta temporada de verano -y las siguientes- el horario que ellos manejaban, que nada más iba a ser válido el nuestro. En enero se los ratifiqué por un oficio igual.

Y ya que nos dimos cuenta de que no había reacción por parte de ellos, nosotros le informamos al usuario y le comunicamos que estuviera pendiente, que no se preocupara, que no iba a perder su vuelo, pero que estuviera pendiente con su aerolínea, que ella le iba a resolver el problema. Independientemente de eso, de manera responsable y colaborativa con las líneas aéreas, tuvimos información para que aquellas que hayan modificado muchos vuelos con mucha diferencia de horario, nos informaran para -en conjunto- tratar de corregir esta situación y lo principal, que no afecte al usuario, qué es lo que hasta ahorita hemos conseguido.

P: Los pasajeros extranjeros no tendrían que tener ningún problema, con todo lo que nos está comentando…

- Esta problemática la presentan las líneas aéreas nacionales. Las líneas aéreas internacionales se sujetan a la norma. No tenemos el mínimo problema con ellas.

P: Nos comentaba que es una medida que aplica a partir de este verano, pero que no es temporal. ¿Qué resultados se esperan a corto y a mediano plazo y en cuánto tiempo consideran que va a tardar?

- Siempre es difícil romper inercias y siempre hay resistencia al cambio, pero estamos con las aerolíneas, trabajando con ellas y estamos haciendo todo en coordinación con ellas para que no resulte en problemas que afecten al usuario. Esto se va a normalizar, es muy poco tiempo. Esta temporada (la de verano) ya avanzó, son seis meses. No va a haber problemas y por supuesto que la que sigue, de invierno, [las aerolíneas] ya saben perfectamente que no va a haber ninguna elasticidad por parte de nosotros para permitir desviaciones a la ley.

Hay penalizaciones económicas que se aplican y tienen que cubrirlas. Queremos también ayudarlos, porque en ocasiones se les acumula grandes cantidades de penalizaciones, puesto que estaban completamente fuera de norma, desde que llegamos. Entonces, esto va a beneficiar al usuario para que sepa que hay un solo horario, que eso va a ayudar a que no haya demoras, o a que haya menos demoras, por lo menos atribuibles a las compañías.

Porque hay otras demoras que no son atribuibles a las compañías, como algún caso de condiciones meteorológicas, algún enfermo que decida bajarse del avión, alguna autoridad que tenga que bajar a determinada persona. Hay casos -que se presentan relativamente seguido- en los que las personas documentan un equipaje y no abordan el vuelo. Eso nos mete en una condición de alerta, porque tenemos que bajar el equipaje de esa persona, inspeccionarlo, ver por qué no subió y por qué nada más subió el equipaje. Esto, por supuesto, provoca una demora que no es atribuirle la compañía y que no es penalizable.

Entonces, no debe haber problema. Las compañías están entendiendo que lo único que queremos es estar dentro de la norma, en beneficio de ellos, de nosotros y del pasajero, pero ya no podemos estar navegando en un mar de ilegalidad.

P: ¿Qué expectativas o qué diagnóstico tiene el AICM para la temporada de Semana Santa y de vacaciones de verano?

- En esas fechas, muy cargadas para nosotros (y también para las líneas aéreas y para el aeropuerto), siempre se toman precauciones porque se espera una gran afluencia de pasajeros y de visitantes al aeropuerto.

Así como en las costas la Secretaría de Marina organiza un operativo salvavidas durante esta temporada, que refuerza todas las medidas de seguridad para atención a los turistas, nosotros también, no en tal magnitud, pero nosotros también nos enfocamos más en la seguridad y tratamos de reforzar los servicios que ofrecemos de seguridad, de baños, de atención al cliente, de información; reforzarlos con base a la cantidad de gente que nos visita.

Pero, no es algo en especial. Este aeropuerto es un aeropuerto saturado. Siempre estamos con gran cantidad de personas y siempre lo manejamos así. A esto le damos un poquito de énfasis, un poco más por tratarse de estas fechas -que básicamente es turismo nacional que se dirige precisamente a destinos de playa-. En eso estamos nosotros muy coordinados con las demás autoridades del aeropuerto.

P: Estamos concluyendo marzo y, con ello, los primeros tres meses del año. ¿Qué corte de caja puede realizar del primer trimestre de 2022?

- El primer trimestre ha sido muy positivo, principalmente el primer bimestre (enero y febrero), porque aumentamos en 25% el número de pasajeros y de visitantes, comparado con el mismo bimestre del año pasado.

Estamos aumentando las operaciones y cada vez estamos recuperando niveles prepandemia que, por supuesto, durante la pandemia se vinieron para abajo. Estamos recuperando el número de pasajeros, de visitantes, de operaciones y de vuelos. En esta temporada vamos muy bien.

P: ¿Cuáles son los retos que está enfrentando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

- Nosotros llegamos aquí el año pasado, en febrero, para hacernos cargo de la seguridad. Y en el área de administración, al que fui convocado para presidir a partir de julio, hemos enfrentado grandes retos.

Algunos operativos que hemos hecho en contra de la ilegalidad que privaba aquí, tanto despachos ilegalmente ocupados, como mucho énfasis en aduanas y migración en coadyuvancia con las autoridades legalmente, orgánicamente, autorizadas para tal fin.

Los retos han sido grandes, pero todos se han superado. Han sido conocidos y los hemos hecho transparentes, hemos actuado con apego a la legalidad, a los derechos humanos y en defensa de los intereses del AICM.

Podría mencionarlos, todos sabemos cuáles son. La recuperación de espacios, el problema con taxistas que estamos superando y nos ha dado mucha satisfacción porque hemos defendido los derechos del aeropuerto, sin abusar y sin violentar ningún derecho de nadie.

Este otro reto importante [el cambio en pantallas]. Había que hacerlo, no lo pudimos hacer antes porque hay que respetar los tiempos de los tipos normativos, de las temporadas, pero este aeropuerto tiene retos grandes y retos de todos los días. Es el aeropuerto con mayor número de operaciones de toda América Latina, y con los grandes problemas que representa un aeropuerto con instalaciones de 70 años, que además fueron afectadas por falta de presupuesto por unos cinco años.

Recuerde usted que este aeropuerto se iba a tirar y entonces con esa lógica, no se le inyectaron los recursos normales, puesto que en tres años se iba a demoler porque había otro en construcción.

Bueno, ya después, cuando anunciaron que cancelaban el otro aeropuerto, se regresa a este. Comenzamos y nos pega la pandemia, y nos afecta, como a todos los mexicanos y a todas las empresas. Este aeropuerto es una empresa y nos pegó muy fuerte [la pandemia], pero este aeropuerto nunca cerró. Nunca canceló vuelos, pero sí pegó, porque -además- es lógico que las prioridades del gobierno eran otras para atender la pandemia y los recursos también fueron menos que los acostumbrados.

A partir del año pasado nos comenzamos a recuperar y comenzamos a superar los retos. Pero, esos cinco años que dejaron de entrar recursos, gravitaron y se están sintiendo los efectos en el mantenimiento y en el estado de las instalaciones, que estamos nosotros, día a día, tratando de superar.

Este es un aeropuerto de retos, es un aeropuerto muy complejo. Aquí se cometen todo tipo de delitos, propios o comunes de estos aeropuertos que son HUB, y además tan grandes y tan complejos y con tantas operaciones.

Estamos en ello todos los días y todos los días haciéndolo de manera abierta. Estamos abiertos a los medios. Informamos oportunamente, tenemos una campaña permanente de comunicación para informar -de manera abierta- cuando estamos mal, cuando nos señalan por algún problema en alguna plataforma los atendemos, aunque a veces sean hasta noticias falsas. A veces sí son ciertas y las atendemos de inmediato.

Finalmente, preguntarle sobre las obras en la terminal 2. ¿Cómo van avanzando?

- Está en marcha y marcha muy bien. Fue atendido por el Presidente de la República esta problemática que se le planteó y el Ejecutivo dispuso que la reparaciones las hiciera el Gobierno de la Ciudad de México. Están trabajando, estamos coordinando con ellos, estamos de la mano enterándonos de todo lo que ocurre, apoyándoles en lo que requiera y además la fecha en que se van a entregar las obras es en junio.

Hay una gran ventaja. Todo eso lo pudimos haber hecho sin avisar. La gente no se da cuenta, la terminal 2 está operando normalmente, las operaciones aéreas, nunca se afectaron. Los trabajos están abajo del suelo, todo muy bien.

Y hemos encontrado cosas que, de otra forma, no se hubieran encontrado. Por ejemplo, había olores -o hay olores- muy fuertes en la terminal 2, principalmente en zona de migración. Buscábamos y buscábamos la causa. A veces se iban los olores, pero regresaban. A veces eran más intensos que otras y descubrimos -ahora que el gobierno de la Ciudad está trabajando- que básicamente el fondo era casi una fosa séptica, porque, con el hundimiento tan pronunciado del suelo, lógicamente todas las cañerías y tuberías se separaron de los conductos de donde tenían que encontrar su desviación. Podemos decir que el fondo era casi una cosa séptica.

Eso se está manejando, requirió recursos extras al presupuesto asignado y autorizado. Esos recursos se le dieron y, cuando terminen la recimentación, o el relleno de la terminal 2, también se van a resolver problemas que no sabíamos el verdadero origen.

Vamos muy bien y el gobierno de la Ciudad de México mantiene la fecha de término de las reparaciones durante el mes de junio.

P: Muchísimas gracias por su atención y por recibirnos. ¿Le gustaría compartir un mensaje final a los lectores de Publimetro, que estén planeando vacaciones de Semana Santa o de Verano?

Primero, agradecerles a ustedes se interesen en el tema, que es nuestro interés hacerlo transparente, porque este tipo de medidas sí generan confusión y es muy importante aclarar las cosas.

A la población en general, a los usuarios, que no se preocupen. Que estamos haciendo las cosas de manera responsable, dentro de la ley y bien planificado, sin improvisar y, además, en coordinación plena con las demás autoridades y con las aerolíneas.

Que no se preocupen, que es un desconcierto inicial pero que se va a resolver para beneficio de todos.

Este aeropuerto fue asignado por el Presidente de la República a la responsabilidad de la Secretaría de Marina. Estamos aquí un grupo de marinos muy grande, en activo y retirado, con la misión y la doctrina de la Secretaria de Marina, para hacer que las cosas funcionen y funcionen bien, dentro de la legalidad y obrando con transparencia y honestidad.

Traemos detrás de nosotros el prestigio de la Secretaría de Marina y somos los primeros en abocarnos a continuar este prestigio y que la gente vea que nuestra presencia aquí [en el AICM] les trae seguridad, les trae eficiencia, les va a dar resultados positivos y que pueden sentirse ciertos de nuestra presencia aquí, que cada vez -cada día que pasa- es más firme y más abierta a ustedes y que se sientan seguros en estas instalaciones, que además son de todos nosotros y muchas gracias por su visita.