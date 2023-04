¿Por qué arrestaron a Donald Trump? AMLO considera que fue por motivos ‘político-electorales’

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el caso Stormy Daniels, por el que Donald Trump fue procesado en Manhattan, Nueva York, por cargos de delito grave de falsificación de registros comerciales, está siendo utilizado “con propósitos políticos y electorales”.

“Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos y electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo porque ya lo padecí”, comentó el presidente en su última conferencia de prensa de la semana.

López Obrador comparó el caso de Donald Trump con lo ocurrido con Pedro Castillo, expresidente de Perú. “Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo, en Perú. Lo que me hicieron a mí, aquí, que me desaforaron porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia. Ese era el fondo de todo”, añadió.

“Pueden decir que legalmente sí puede participar (allá sí, aquí no), pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio, bajo la máxima de que ‘La calumnia, cuando no mancha, tizna’”, comentó.

Lo acusan por ‘una aventura’ de hace más de 20 años: AMLO

López Obrador señaló que no conoce si Trump cometió algún delito o no. “Me llama la atención que lo estén acusando de algo que sucedió en el 2000. En 2016 presentan la denuncia, pero la presunta aventura -o como se le llame- fue en el 2000 o en el 2006. Lleva de 17 a 23 años. Y no es porque se trate del presidente Trump, cualquiera”.

Finalmente, López Obrador dijo que estos casos llevan a una “degradación de la seriedad que deben de tener las leyes, el respeto que se tiene que tener por la legalidad. No utilizar las leyes, no fabricar delitos para afectar a los adversarios”, concluyó.