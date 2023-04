En 200 años, México y EU pasaron de la guerra a la cooperación estratégica: Moctezuma

México, Estados Unidos y Canadá necesitan crear una “hoja de ruta para el futuro”, en la que deben establecer las directrices para “consolidar una región norteamericana humanista y competitiva”, advirtió Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, durante un encuentro con la American Society of México, en la Ciudad de México.

“Este año estamos celebrando los 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, lo que nos permite aprender de las lecciones de nuestra larga historia compartida, para definir también juntos los próximos 200 años de relación y qué queremos de ella”, comentó Moctezuma.

El embajador afirmó que México, Estados Unidos y Canadá celebrarán el año que viene los 30 años de una relación comercial “única en el mundo”.

“México se ubicó como el principal socio comercial de Estados Unidos por segundo mes consecutivo en febrero de este año y, para poner esto en perspectiva, el año pasado el comercio entre México y Estados Unidos fue mayor (y esto muchas veces no lo saben allá en Estados Unidos -tampoco aquí en México-) que el comercio de Estados Unidos con Japón, con Alemania, con Corea del Sur, y con el Reino Unido juntos. No nos estamos comparando con economías promedio, sino con las más fuertes del mundo”, añadió.

Moctezuma señaló que el comercio bilateral México-Estados Unidos en la actualidad es de casi 800 mil millones de dólares, es decir, nueve veces más grande que antes del TLCAN. “Eso no sucedió orgánicamente. Eso fue el resultado de arduo trabajo, de décadas de esfuerzo, de voluntad mutua e intensas interacciones, no sólo entre gobiernos, sino también -y destacadamente- entre el sector privado, organizaciones sociales, comunidades académicas y nuestros propios pueblos”.

Relación entre EU y México, más grande que las tensiones mediáticas

En momentos en los que el presidente López Obrador ha denunciado espionaje por parte de las agencias de inteligencia de EU, Moctezuma afirmó que la relación entre ambos países es mayor a las críticas y tensiones mediáticas.

“Cuando uno va a muchas colonias [de la CDMX] se da cuenta de la cantidad de americanos que están viviendo en México. Y en Estados Unidos viven 38 millones de mexicanos, entonces esto no es una relación comercial, esto es una familia. Esta es realmente una comunidad y quien más lo conoce es la frontera, porque en la frontera cada día hay dos millones de cruces diarios”, añadió.

“Pareciera que vivimos en dos mundos, entre lo que se publica de la relación entre México y Estados Unidos y lo que viven sus comunidades y sus pueblos en sus ciudades y fronteras”, comentó Moctezuma.

El embajador afirmó que “hablar abiertamente -como sucedió afortunadamente por muy pocas personas- sobre el envío de fuerzas militares a México, lo que promueve es una idea totalmente inapropiada e irresponsable, porque precisamente México en ese terreno es muy sensible, por nuestro pasado”.

“La segunda lección de estos 200 años nos exige comprender el presente. México y Estados Unidos están juntos en el centro de fuerzas geopolíticas transformadoras que influirán en el futuro global”, comentó.

“Hace sólo tres años, la pandemia mostró la magnitud de nuestros lazos económicos altamente integrados en múltiples industrias incluidas: las cadenas de suministro de bienes esenciales y críticos como medicamentos y equipos de protección médica, producción de automóviles, agricultura y mucho más. Si los trabajadores agrícolas mexicanos no se hubieran calificado como esenciales, en Estados Unidos no hubieran comido”, dijo Moctezuma, lo que despertó aplausos entre los asistentes.

Finalmente, Moctezuma señaló que México y Estados Unidos están “más cerca y más integrados que nunca”.

“Centrémonos en la prosperidad y en la oportunidad única que podemos aprovechar juntos sin olvidar nuestros códigos culturales. Es preocupante que la relevancia de México para esta región y la magnitud de lo que América del Norte representa para todo el mundo y para nuestros tres países no esté del todo comprendida, ni aquí ni allá. En México esta relación repercute directamente en nuestra vida cotidiana y sin embargo pocos le entienden correctamente o siquiera la conocen. Tenemos que concientizar a la gente de esta realidad que afecta a sus vidas de muchas maneras”, concluyó.